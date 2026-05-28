مات شدن ریاضیدانان در برابر هوش مصنوعی
در یک جهش علمی خیرهکننده، مدل هوش مصنوعی اوپنایآی (OpenAI) موفق شد حدس ریاضی مشهور و ۸۰ سالهای که توسط «پال اردوش» مطرح شده بود را به چالش بکشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از ساینسآلارت، دنیای ریاضیات با کشف جدید هوش مصنوعی در شوک فرو رفته است. مسئله «فاصله واحد روی صفحه» که در سال ۱۳۲۵ شمسی (۱۹۴۵ میلادی) توسط پال اردوش، ریاضیدان برجسته، مطرح شد، به دنبال یافتن بیشترین تعداد جفتنقاطی است که در یک صفحه دقیقاً یک واحد از هم فاصله دارند.
در حالی که دههها تصور میشد الگوهای منظمِ شبکه مانند، بهترین پاسخ هستند، هوش مصنوعی با ارائه الگوهایی بسیار پیچیده و غیرمنتظره، این فرضیه قدیمی را باطل کرد.
اهمیت این دستاورد به قدری است که ریاضیدانان بزرگی همچون «تیموتی گاورز» معتقدند این مقاله در صورت ارائه توسط انسان، بلافاصله در معتبرترین مجلات جهان چاپ میشد. نکته شگفتانگیز اینجاست که این مدل عمومی هوش مصنوعی، تقریباً بدون دخالت انسان و با بررسی حجم عظیمی از احتمالات که برای ذهن بشر زمانبر است، به این پاسخ دست یافته است.
این اتفاق فصل جدیدی را در تاریخ علم گشوده و این سوال را پیش آورده است که آیا ماشینها میتوانند جایگزین جرقههای شهودی و خلاقیت ناب دانشمندان در کشفیات بزرگ آینده شوند؟