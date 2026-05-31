یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با طبیعتی زنده و سرسبز، کوهستانی پر از جنگل و مناظر چشم نواز از جاذبههای دیدنی فراوانی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهر یاسوج با زیباییهای افسونگر همچون قطعه حریری سبز در دامنه دنا قرار گرفته و بواسطه این همه زیبایی هر ساله پذیرای هزاران میهمان و علاقهمندان به طبیعت است. گرداگرد این شهر را ارتفاعاتی از دنا و پوشش جنگلهای بلوط و بنه در برگرفته و هرتازه واردی، شیفته طبیعت آن میشود. آب و هوای لطیف و خنکش جان تازهای به دل مسافران خسته از راههای کوهستانی و سخت و دشوار این استان میدهد و زیبایی دیدار، همه خستگی راه را از تن آنان بدر میکند. یاسوج شهری نوپا، زیبا و آرام محصور در رشته کوههای زاگرس است که قدمت آن به کمتر از چهار دهه میرسد. زیباییهای طبیعت یاسوج دشتهای مملو از گلهای لاله واژگون، ختمی و گلهای وحشی و زرد، طراوت و شادابی خاصی به منطقه در فصل بهار میدهد. یاسوج از چشمه ساران و آبشارهای فراوانی برخورداراست.