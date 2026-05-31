به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهر یاسوج با زیبایی‌های افسونگر همچون قطعه حریری سبز در دامنه دنا قرار گرفته و بواسطه این همه زیبایی هر ساله پذیرای هزاران میهمان و علاقه‌مندان به طبیعت است.

گرداگرد این شهر را ارتفاعاتی از دنا و پوشش جنگل‌های بلوط و بنه در برگرفته و هرتازه واردی، شیفته طبیعت آن می‌شود.

آب و هوای لطیف و خنکش جان تازه‌ای به دل مسافران خسته از راه‌های کوهستانی و سخت و دشوار این استان می‌دهد و زیبایی دیدار، همه خستگی راه را از تن آنان بدر می‌کند.

یاسوج شهری نوپا، زیبا و آرام محصور در رشته کوه‌های زاگرس است که قدمت آن به کمتر از چهار دهه می‌رسد.

زیبایی‌های طبیعت یاسوج دشت‌های مملو از گل‌های لاله واژگون، ختمی و گل‌های وحشی و زرد، طراوت و شادابی خاصی به منطقه در فصل بهار می‌دهد.

یاسوج از چشمه ساران و آبشار‌های فراوانی برخورداراست.

