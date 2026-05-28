مراسم یادبود شهدای خانواده قائد شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز هفتم خرداد با حضور جمعی از مسئولان کشور حوزویان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم یادبود از طرف خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شهیده زهرا حدادعادل، شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید، غلامعلی حداد عادل، خجسته برادر همسر رهبر انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین قمی، معاون بین الملل دفتر رهبر انقلاب و برخی مسئولان دفتر رهبری در این مراسم حضور داشتند.

این برنامه مردمی در فضایی شبیه روضه‌های حسینیه امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد و با قرائت کلام‌الله مجید، سخنرانی و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع)، نخستین ساعات خود را سپری نمود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان مسئول مدرسه علمیه دارالحکمه تهران در این مراسم سخنرانی کرد و محمود کریمی، محمدرضا طاهری، حنیف طاهری، سعید حدادیان، میثم مطیعی، محمدحسین پویان‌فر و حسین طاهری، مداحان این مراسم بودند.

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان و مسئولان شهید جنگ تحمیلی سوم، گفت: مردم ایران هنوز برای امام شهیدمان عزاداری نکردند و هنوز باید با شعور و شعف در خیابان حاضر باشیم تا ساعت نابودی رژیم صهیونسیتی باشیم.

مسئول مدرسه علمیه دارالحکمه تهران گفت: انقلاب اسلامی از ابتدای شروع مبارزه شاهد ترور‌های وحشیانه مستکبران و مستبدان بوده است ولی تاکنون پایدار مانده است و همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.

سیل جمعیت از اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جدید و جوان و همچنین استادان و طلاب حوزه علمیه و ائمه جماعات مساجد تهران در این مراسم بسیار پر رنگ بود.

پرچم‌های ایران در دستان مردم عزادار مدام با طنین شعار‌های دینی و انقلابی در بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعلام انزجار از دشمنان آمریکایی صهیونسیتی و حامیان غربی آنها به اهتزاز درمی‌آمد.

آنچه بیش از همه در این مراسم جلوه گر است، اشک و زاری و اندوه تمام نشدنی ملتی است که هنوز نتوانسته‌اند به درستی در شهادت مقتدای خود، شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای قائد امت عزاداری کنند. ملتی که با وجود سنگینی این اندوه، نود شب و روز است که با شجاعت و شهامت در صحنه حضور دارد.

ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم در این مراسم در رثای امام شهیدان مرثیه سرایی کردند و در عین حال ضمن اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، در زمینه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونسیتی رجزخوانی کردند.