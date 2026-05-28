فرمانده انتظامی لرستان از کشف دو تن و ۵۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در ۷۲ ساعت گذشته در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرصا هاشمیفر گفت: مأموران پلیس با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، رصد شبانهروزی تحرکات مجرمان و اجرای عملیاتهای هدفمند، در ۷۲ ساعت گذشته ضربات سنگینی به شبکههای توزیع و قاچاق مواد مخدر وارد و دو تن و ۵۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.
وی افزود: در این راستا ۹۲ قاچاقچی و ۱۵۱ خردهفروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی لرستان همچنین از توقیف ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مرتبط با فعالیت قاچاقچیان خبر داد و بیان کرد: متهمان به همراه پروندههای تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سردار هاشمیفر با اشاره به اجرای طرح آرامش در شهر خاطرنشان کرد: در این مدت ۴۵۲ معتاد متجاهر نیز در استان جمعآوری و برای ساماندهی و درمان تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.
وی تأکیدکرد: پلیس با تمام توان و بدون هیچگونه اغماض، مقابله با قاچاقچیان و برهمزنندگان امنیت و آرامش جامعه را در دستور کار دارد و اجازه جولان به سوداگران مرگ را نخواهد داد.