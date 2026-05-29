به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلپایگان از برگزاری نخستین جشنواره گل و گلاب گلپایگان خبرداد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی گلاب ناب گلپایگان معرفی صنایع دستی و رونق گردشگری در ارگ تاریخی گوگد گلپایگان به مدت ۳ برگزار می‌شود.

حمیدرضا قربانی افزود: در این جشنواره در ۴۰غرفه محصولات صنایع دستی و گلاب و عرقیجات گلپایگان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه۱۶۰هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گلپایگان به کشت گل محمدی اختصاص یافته گفت:سالانه بیش از ۴۵۰تن گل محمدی از این مزارع برداشت و ۸۰۰تن گلاب از آن استحصال می‌شود و زمینه اشتغال ۱۰۰نفر را فراهم کرده است.