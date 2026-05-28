تاکید رئیس سازمان نوسازی بر تکمیل مدارس با کمک خیران
رئیس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد استفاده از ظرفیت مولد سازی و مردمی سازی برای ساخت و تکمیل مدارس را از سیاست های دولت برای جبران کمبود فضاهای آموزشی در کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد استفاده از ظرفیت مولد سازی و مردمی سازی برای ساخت و تکمیل مدارس را از سیاست های دولت برای جبران کمبود فضاهای آموزشی در کشور عنوان کرد. حمیدرضا خان محمدی از تشکیل هیات امنا به عنوان الگوی جدید در تمامی پروژههای مدرسهسازی با هدف تقویت رویکرد مردمپایه در «گام دوم نهضت عدالت در فضای آموزشی » خبر داد و گفت: تشکیل هیات امنا در پروژههای مدرسهسازی، که مورد تاکید رییس جمهور است نقطه عطفی برای اجرای رویکرد مردمپایه در نظام آموزشی است که اکنون در قالب یک دستورالعمل جامع در حال تدوین و تصویب است.