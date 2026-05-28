پخش زنده
امروز: -
در مجموعه «آثار تاریخی آسیبدیده در جنگ»، هر روایت به معرفی یکی از بناهای تاریخی که در پی رخدادهای جنگ دچار آسیب شدهاند اختصاص دارد و بخشی از پیشینه و اهمیت آن بازخوانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مجموعه «آثار تاریخی آسیبدیده در جنگ»، هر روایت به معرفی یکی از بناهای تاریخی که در پی رخدادهای جنگ دچار آسیب شدهاند اختصاص دارد که در این روایت دانشگاه علم و صنعت بخشی از پیشینه و اهمیت آن بازخوانی میشود.
دانشگاه علم و صنعت ایران، یکی از قدیمیترین مراکز آموزش عالی کشور و متمرکز در حوزه مهندسی، فناوری و علوم کاربردی است که در سال ۱۳۰۸ تأسیس شد.
هسته اولیه این دانشگاه در سال ۱۳۰۸ با هدف ایجاد زمینههای لازم برای تحصیلات دوره عالی مهندسی در کشور، با نام هنرسرای عالی در خیابان سیتیر شکل گرفت. در سال ۱۳۳۶، هنرسرای عالی با تغییراتی به محل فعلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتقال یافت و با عنوان انستیتو تکنولوژیک تهران، هنرسرای عالی فنی، به فعالیت خود ادامه داد.
از سال ۱۳۴۱، این مؤسسه بار دیگر به مکان جدید خود در نارمک منتقل شد و از این زمان، هدف اصلی آن تربیت دبیر فنی برای تأمین کادر هنرستانهای صنعتی بود.
در سال ۱۳۵۱، هنرسرای عالی به دانشکده علم و صنعت ایران تغییر نام یافت و سرانجام، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۷ و با توجه به گسترش و تغییرات کیفی کارگاههای علمی و آموزشی، از سوی وزارت آموزش عالی به دانشگاه علم و صنعت ایران تبدیل شد.
دانشگاه علم و صنعت ایران با ۱۵ دانشکده و چندین پژوهشکده، بیش از ۱۰۰ رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را به دانشجویان داخلی و بینالمللی از کشورهای مختلف ارائه میدهد.
پردیس اصلی دانشگاه علم و صنعت ایران در شرق تهران، خیابان نارمک، با مساحتی حدود ۴۲ هکتار واقع شده است.
تمبر دانشگاه علم و صنعت ایران [بیجا، ۱۳۷۸]شماره مدرک: ۱۶۹۵۵۴۷