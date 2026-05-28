تعیین تکلیف جاده آنتنی شهرستان قرچک با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی
جلسه ای با هدف تعیین تکلیف پروژه جاده آنتنی قرچک با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، خزایی نماینده مردم شهرستان های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران قرچک و ورامین و سایر مسئولان امر در محل فرمانداری قرچک برگزار شد.
فرماندار شهرستان قرچک اظهار داشت: این جلسه با محوریت بررسی وضعیت فعلی، روند اجرایی، مسائل و مشکلات و تعیین تکلیف پروژه احداث جاده آنتنی که به طول تقریبی ۱۸ کیلومتر است، برگزار شد و احداث این پروژه، اتصال مسیر شهرک صنعتی قرچک به آزادراه الغدیر را میسر میسازد.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک ادامه داد: تکمیل پروژه جاده آنتنی، به عنوان یک بازوی کمکی در شبکه مواصلاتی شهرستان، میتواند نقش اساسی در مدیریت حجم ترافیک قرچک ایفا کند.
اسلامی افزود: احداث این مسیر از بار ترافیکی داخل شهرستان و محورهای مواصلاتی به قرچک کاسته و موجب توسعه و رونق اقتصادی متوازن این شهرستان خواهد شد.