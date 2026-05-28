به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ؛ در دیار آریو برزن در صحنه‌ای از همبستگی و اتحاد، مردم این منطقه با هر سن و توان برای دفاع از میهن به میدان آمده‌اند.

از جوانان تا سالمندان، همه در کنار هم و با امکانات متفاوت، اما با اراده‌ای واحد، در مسیر پاسداری از سرزمین خود حضور دارند.

این حضور گسترده مردمی، جلوه‌ای روشن از انسجام اجتماعی و تعلق خاطر به وطن را به نمایش گذاشته است.

لشکریان خدا هر شب به میدان می‌آیند و نوای الله اکبر سر می‌دهند ، نوایی که روایت حقارت جبهه کفر در برابر ابرقدرت مطلق کائنات است.

هشتاد و هشتمین شب حضور را هم سپری کردیم ، با اقتداری که واژه کبیر الله اکبر به جان و قدم‌هایمان داد ، واژه‌ای که طنینش، دشمن مغرور را هم به تسلیم واداشته است.

حمایت قاطع از خط رهبر شهید و ولی فقیه زمان، دفاع از آرمان‌ها ، تا پای جان و تسلیم ناپذیری در برابر زیاده‌خواهی‌ های دشمنان، هر شب در خیابان‌های این دیار ، فریاد زده می‌شود.

