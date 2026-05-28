پخش زنده
امروز: -
سارا عرفانی، نویسنده، در روایتی به جزئیات فعالیت داوطلبانی پرداخته است که برای بازسازی خانههای آسیبدیده اقدام کردهاند؛ نیروهایی که با تخصصهای مختلف، روند بازگشت ساکنان به منازلشان را دنبال میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گروههای جهادی با حضور در محلههای آسیبدیده، تعمیرات بخشهای مختلف خانهها را میان تیمهای فنی تقسیم کردند. در کارگاههای شیشهبری، چوببری و بخشهای بازسازی ساختمان، افرادی با تخصصهای گوناگون از جمله وکیل، معلم و امدادگر بهصورت داوطلبانه مشغول به فعالیت هستند تا چهره جنگ را از خانهها پاک کنند.
سارا عرفانی در این نوشته، مشاهدات خود از متن و حاشیه این اقدامات را چنین روایت کرده است:
گروههای جهادی از همان روز اول جنگ دست به دست هم دادند و سراغ خانههای آسیبدیده رفتند تا هر چه زودتر چهره تلخ جنگ را از صورت زخمی خانهها پاک کنند. یک روز با یکی از این گروهها همراه شدیم تا شاهد فعالیتها و زحماتشان باشیم.
در کارگاه شیشهبری، مردانی که از همدان به تهران آمده بودند و در مدرسهای مستقر شده بودند و تا پیش از آن تجربهای از شیشهبری نداشتند، یاد گرفته بودند چطور شیشههای دوجداره درست کنند. با اینکه ساخت شیشههای دوجداره نیاز به یک دستگاه گرانقیمت داشت، نیروهای داوطلب خودشان تمهیدی اندیشیده بودند که بدون خریدن آن دستگاه بتوانند شیشه دوجداره بزنند.
پیرمردی در میان گروه بود که میگفتند شیشه خانه خودشان هم شکسته و روزهای اول که برای تعمیر شیشه خانه آمده و با گروه آشنا شده، به دلیل آنکه شیشهبری بلد بوده، تا روزهای بعد از جنگ همراه گروه مانده و کمک کرده تا شیشه خانهها زودتر درست شود. پسر چهارده سالهای هم میان گروه بود که پدرش را راهی کرده بود تا همراه گروه، از همدان به تهران بیایند. او میگفت روزها یکی دو ساعت بین کار در کلاس مجازی شرکت میکند تا از درس عقب نماند.
به خانهای رفتیم که چند دختر داوطلب به همراه مردی که وکیل پایه یک دادگستری بود، مشغول تعمیر قاب پنجرهها بودند. آقای وکیل میگفت باید به مردم کمک کنیم تا خانههایشان زودتر درست شود و بتوانند به آنجا برگردند.
در خانه دیگری در شهرک شهید بروجردی، چند دختر جوان مشغول گچکاری بودند. یکی از آنها میگفت نیروی هلال احمر است و سالها راپل کار کرده، اما به خاطر آنکه از نیروهای خانم برای مناطق بمباران شده استفاده نمیکنند، دوست داشته در تعمیر خانهها سهمی داشته باشد. برای همین همراه دوستش به آنجا آمده و گچکاری یاد گرفته بود تا زودتر این خانهها درست شوند و ساکنین به خانههایشان بازگردند.
در کارگاه چوببری، در و پنجرههای چوبی را تعمیر میکردند. آنها از همدان آمده بودند و در پاسخ به پرسش درباره شغلشان گفتند که فرهنگی و معلم هستند. یکی از آنها دبیر هنرستان بود و گاهی وقتها برای شاگردانش در کلاس آنلاین تعریف میکرد که به تهران آمده و به تعمیر وسایل چوبی خانههای آسیبدیده مشغول است.
از معلم دیگری پرسیدم آیا تا به حال تجربه کار با چوب داشته است؟ او گفت هشت سال روی یک دست مبل کار کرده که روی قسمتهای چوبی، غزلی از حافظ را منبتکاری کرده است. وقتی از او پرسیدم عکسی از آن دارد، گوشیاش را درآورد و فیلمش را نشان داد. او یک هنرمند تمامعیار بود که این روزها تمام آنچه در این سالها آموخته و تجربه کرده بود را در راه دوباره ساختن وطنش به میدان آورده بود.
اکثر کسانی که شیشهبری میکردند، یک یا چند انگشتشان زخمی شده بود و چسب زده بودند. کارشان طوری بود که نمیتوانستند دستکش دست کنند، اما پرانرژی و با اشتیاق مشغول درست کردن شیشهها بودند. یکی از آنها دوربین را که دستم دید، گفت عکس نگیر. پرسیدم چرا، و پاسخ داد که نمیخواهد عکسش جایی منتشر شود، زیرا دلش میخواست گمنام بماند.
در بازدید آن روز، دخترها و پسرهای کمسن و سالی دیدم که بعضیهایشان با لبخند میگفتند در خانه دست به سیاه و سفید نمیزدند، اما آنجا صبح تا شب سختترین کارهای کل عمرشان را با اشتیاق انجام داده بودند. معتقدم جنگ آدمها را بزرگ میکند. این نوجوانها میان بازی و درس و چرخ زدن در گوشی، یک لحظه میان زندگی و جنگ انتخاب کرده بودند نسبت به مردمی که این روزها آسیب دیده بودند، بیتفاوت نباشند. آنها خیلی زود بزرگ شده بودند و پای کار وطن ایستاده بودند.
از پلههای ساختمان که پایین میآمدم، روی دیوار دودگرفته نوشته بود با هم میسازیم و در سایه ادامه آن نوشته بود نگران نباش. همان نگران نباش آخر کار، دل آدم را قرص میکرد. اینجا در دهکده جهادی، آدمهایی با قلبهای مهربان آمده بودند برای مردم کشورشان هر آنچه در توان دارند بگذارند تا خانهها زودتر ساخته شوند و ساکنانش نگران نباشند و بتوانند زودتر به خانههایشان بازگردند.