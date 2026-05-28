به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیر منطقه یک شهرداری نجف‌آباد گفت: در راستای تسهیل در تردد شهروندان و ارتقای کیفی معابر عمومی، عملیات زیرسازی و پخت آسفالت در خیابان معراج با مساحتی بالغ بر ۴۰۰۰ متر مربع اجرایی شد.

سعید خزائلی افزود: به منظور بهبود منظر شهری و روان‌سازی ترافیک داخلی، عملیات روکش آسفالت دو خیابان اصلی آرامستان نیز با توزیع ۱۰۰۰ تن آسفالت به پایان رسیده است.

در این طرح عملیاتی، بیش از ۹۷۵ تن آسفالت با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارتی توزیع و اجرا شده است.