هفته‌ای پر رفت و آمد در بازار نشر و کتاب

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه مجازی کتاب با فروش بیش از هفتصد هزار نسخه کتاب به کار خودش پایان داد

نمایشگاهی که برای هفتمین دوره برگزار شد.

همپچنین در هفته‌ای که گذشت باغ کتاب هم برنامه‌های مختلف فرهنگی و شادی را برای مخاطبان رقم زد. در مجموعه اردیبهشت کتاب.

این برنامه‌ها تا جمعه هشتم خرداد ادامه دارد.

پرفروش‌های هفته

عنوان پرفروش‌های هفته نیز می‌رسد به کتاب «خون دلی که لعل شد» اثری که به چاپ ۷۷ رسید. کتابی پر فروش که خاطرات رهبر شهید انقلاب را از دوران اسارت و تبعید روایت میکند. اثری که به ۲۵ زبان ترجمه شده است.

کتاب حوالی احمد هم که ۱۸ روایت درباره زندگی شهید احمدکاظمی است در کمتر از ۳ ماه به چاپ پنجم رسید.

کتاب «تو شهید نمی‌شوی»، روایتی از خاطرات شهید مدافع حرم، محمودرضا بیضایی که به همت انتشارات راه‌یار به چاپ رسیده بود در ایام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب به چاپ سی‌وچهارم رسید.

نشر جدید

هفته‌ای گذشت کتاب خسته نیستم هم رونمایی شد اثری به نویسندگی مهدی مجاهد از روز‌های همکاری خود با رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی...





همپنین در حوزه کتب علمی دانشگاه نیز کتاب‌های کتاب‌های «مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی»، «علم قلب؛ بررسی نقش قلب در عملکرد انسان»، «خط‌مشی رفتاری از نظر تا عمل؛ شواهدی از بخش انرژی»، «حکمرانی فناوری نانو در ایران»، «تحلیل سیستم‌های انرژی»، «شناسایی و مدیریت ریسک پروژه»، «کتاب تجاری‌سازی نوآوری» (تبدیل دستاورد‌های فناورانه به محصول) و کتاب‌های «امنیت سایبر فیزیکی در عصر هوش مصنوعی»، «طراحی نانو سامانه‌های دارورسانی هدفمند» و «جستار‌هایی از فناوری‌های نوین» رونمایی شد.