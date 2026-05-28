تجدید بیعت با آرمان امامین انقلاب همزمان با آغاز دهه ولایت و امامت در قم
همزمان با آغاز دهه ولایت و امامت، مردم ولایتمدار قم ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امامین انقلاب، بر خونخواهی رهبر شهید امت و حفظ انسجام ملی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، «۸۸ شب، خیابان صحنه بود؛ صحنه حضورِ ملتی که پایِ عهدش ایستاد. اما دیشب، در آغاز دهه ولایت و امامت، از هیاهوی جمعیت کمی فاصله گرفتیم، مردم را مقابل آینه بردیم تا ببینیم «بیعت» باآرمانهای امامین انقلاب و تاکید بر خونخواهی رهبر شهید امت و حفظ انسجام ملی در مبارزه با مستکبران جهان و در راس آنها آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونی، در آینه جانِ ما چه انعکاسی داشت.