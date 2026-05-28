به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در جلسه شورای اداری مسجدسلیمان گفت: ما روز مسجدسلیمان را گرامی می‌داریم و به روح بلند همه شهدای عزیز، رهبر شهیدمان، فرماندهان شهید و شهدای مسجدسلیمان درود می‌فرستیم. تاریخ مسجدسلیمان درازدامن است و حماسه‌هایی که خواهران و برادران ما در این منطقه در دوران انقلاب، دفاع مقدس و سایر دوره‌ها آفریدند، کاملاً ستودنی است.

وی افزود: مسجدسلیمان مثل چند شهر دیگر استان، «اولین‌ها» را تجربه کرده و در دوران مدرنیته، صنعتی شدن و ایجاد دولت مدرن، نقش خاصی در تاریخ معاصر ما دارد. علمای بزرگ، فرماندهان بزرگ و نیرو‌های دانشگاهی صاحب‌نامی از اینجا برخاسته‌اند.

استاندار خوزستان با تأکید بر تدوین سند جامع توسعه اظهار داشت: مسجدسلیمان قابلیت داشتن سند جامع توسعه را دارد. انشاءالله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطالعه‌ای انجام دهد تا سند جامع توسعه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتگل را داشته باشیم؛ هم در بخش صنعت مبتنی بر نفت و گاز و پتروشیمی و هم در سایر بخش‌ها.

موالی زاده با اشاره به مشکل بن‌بست بودن مسجدسلیمان گفت: مطالعات این موضوع را باید انجام دهیم. بستر‌ها فراهم است و جاده‌های خاکی وجود دارد. مسیری که از مسجدسلیمان به سمت ازنا و درود می‌رود، هم یک جاده پدافندی است و هم به توسعه منطقه کمک می‌کند. راه در هر منطقه‌ای مساوی با توسعه است و در نشست با وزیر راه و شهرسازی موضوع جاده مسجدسلیمان به اهواز پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه فرودگاه مسجدسلیمان ظرفیت خوبی دارد و پیگیر موضوع سالن و باند فرودگاه هستیم تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند، خاطر نشان کرد: وضعیت خدمات شهری، بهداشت و درمان نیازمند توسعه است. بیمارستان ۲۲ بهمن و سایر مراکز درمانی می‌توانند قطب منطقه باشند. اگر پرواز داشته باشیم، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص می‌توانند برای انجام عمل‌های سنگین و پیچیده به اینجا بیایند.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی منطقه گفت: روی توسعه شهرک‌های صنعتی، مشاغل خانگی، پتروشیمی مسجدسلیمان و پالایش بختیاری کار خواهیم کرد. دانشگاه شهید چمران آمادگی دارد روی موضوع پتروشیمی مسجدسلیمان مطالعه کند. مجموعه آلومینیوم نیز قابل توسعه است.

وی با انتقاد از وضعیت فضای آموزشی تصریح کرد: سرانه فضای آموزشی استان از معدل کشوری کمتر است. متأسفانه برخی مدارس سنگی و کانکسی همچنان برپاست. یکی از برنامه‌های ما برچیدن این مدارس و ایجاد فضای آموزشی کافی است.