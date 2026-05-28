به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دوم مرحله نهایی رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا امروز (پنجشنبه ۷ خرداد) میان دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان برگزار شد.

در این دیدار که به میزبانی کرج و در سالن نشاط برگزار شد، تیم استقلال با نتیجه ۹۳ بر ۷۸ موفق به کسب برتری شد.

در دیدار نخست این مرحله که سه شنبه (۵ خرداد) برگزار شد، نفت آبادان با نتیجه ۹۴ بر ۸۹ صاحب برتری شده بود.

بدین ترتیب با توجه به ثبت یک برد و یک باخت برای هر یک از دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان، معدل کل ملاک تعیین کننده قرار گرفت.

بر این اساس، تیم استقلال در رده نخست مسابقات انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا ایستاد و نفت آبادان جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.

پیش از این استقلال تهران و نفت آبادان به واسطه قرار گرفتن در رده‌های اول و دوم مرحله گروهی انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا صاحب سهمیه فصل جدید این رقابت‌ها (غرب آسیا) شده بودند.