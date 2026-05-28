دنیای نشر کودکان و نوجوانان در هفتهای که گذشت، با انتشار اولینها و برگزاری پویشهای مختلف و نمایشگاه کتاب میناب ۱۶۸» هفتهای پررونق را سپری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پویش «۱- ۲-۳- تمرکز» در کتابخانههای عمومی کلید خورد در همین هفته کلید خورد.
کتابخانههای عمومی کشور همزمان با ایام امتحانات دانشآموزان و به منظور کاهش اثرات سوء آموزش مجازی و استفاده از ابزارهای الکترونیک، اقدام به برگزاری نشستهای تخصصی، مشاورههای فردی و تولید بستههای محتوایی با محوریت «افزایش تمرکز» کردهاند.
رونمایی از کتاب «سه سین» نیز در همین زمان برگزار شد.کتاب سه سین، از نخستین آثار پژوهشی ویژه نوجوانان درباره تاریخ پرچم ایران است که با زبانی روان و همراه با تصویرگری مناسب منتشر شده است.
کتابهای «قهر و آشتی»، «کودک قانونمدار من»، «اولین حقوق من» و «بچههای دنیا» هم در این زمان برای بچهها منتشر شدند.
کتابهایی درباره. مفاهیمی همچون دوستی، همدلی، بخشش و همکاری وتربیت اجتماعی کودکان.
کتاب «تنتن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی از پرفروشترین کتابهای حوزه کودک و نوجوان در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب اعلام شد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم در این هفته، با برگزاری نمایشگاه تخصصی «میناب ۱۶۸» نفس تازهای به این حوزه دمیده است. این رویداد که تا ۱۲ خرداد در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران میزبان علاقهمندان است، تلاش کرده با حضور دهها ناشر و برنامههای جنبی متنوع، بخشی از خلأ ناشی از برگزار نشدن نمایشگاه بزرگ تهران را جبران کند.