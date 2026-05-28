وزیر علوم با حضور در منزل شهید مهندس سیدابراهیم نبوی، دانشجوی دانشگاه علمیکاربردی با خانواده این شهید دیدار و مدرک دانشآموختگیِ شهید سیدابراهیم نبوی را به خانوادهاش اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سیمایی در استان زنجان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای آنان، خانواده شهید نبوی را از سرمایههای ارزشمند معنوی کشور دانست و بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاهها تأکید کرد.
سیمایی همچنین با اهدای مدرک دانشگاهی شهید سیدابراهیم نبوی به خانواده این شهید، یاد و نام او را گرامی داشت و از مقام علمی و مجاهدت این شهید دانشجو تقدیر کرد.