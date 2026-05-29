به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط‌عمومی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، عملیات کشت چغندر در اراضی تحت مالکیت شرکت تعاونی تولید روستایی اندلان شهرستان اصفهان با وسعت ۶ هکتار آغاز شد.

این کشت با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای انجام می‌شود تا بهره‌وری آب افزایش یافته و رشد یکنواخت محصول تضمین شود.

اجرای این طرح، گامی مؤثر در توسعه تولید محصولات کشاورزی و ارتقای سطح زیرکشت با مدیریت منابع آبی به‌شمار می‌رود.