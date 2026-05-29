پخش زنده
امروز: -
کشت چغندر در اراضی شرکت تعاونی تولید روستایی اندلان شهرستان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابطعمومی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، عملیات کشت چغندر در اراضی تحت مالکیت شرکت تعاونی تولید روستایی اندلان شهرستان اصفهان با وسعت ۶ هکتار آغاز شد.
این کشت با استفاده از روش آبیاری قطرهای انجام میشود تا بهرهوری آب افزایش یافته و رشد یکنواخت محصول تضمین شود.
اجرای این طرح، گامی مؤثر در توسعه تولید محصولات کشاورزی و ارتقای سطح زیرکشت با مدیریت منابع آبی بهشمار میرود.