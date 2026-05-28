با تحقق وعده وزیر نیرو و اتمام عملیات علاج‌بخشی و آبگیری کامل سد قیصرق در شهرستان سراب این طرح عمرانی با الگوی موفق مشارکت دولت و بخش مردمی به طور رسمی وارد چرخه بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غفارزاده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در آیین بهره‌برداری از سد قیصرق که با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های آب‌بران برگزار شد اظهار کرد:سد قیصرق که یکی از مطالبات جدی منطقه و از وعده‌های سفر وزیر نیرو به این شهرستان بود اکنون با حجم آبگیری بالغ بر سه میلیون مترمکعب به طور کامل به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

غفارزاده این طرح را نمادی از تجلی مشارکت مردم و دولت برشمرد و تصریح کرد: برای اجرای عملیات علاج‌بخشی و تکمیل این سد در مجموع یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است از این میزان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت آب منطقه‌ای و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز با مشارکت مستقیم مالی مردم و ذینفعان منطقه تامین شده که این الگو می‌تواند مدلی موفق برای سایر طرح های نیمه‌تمام باشد.

مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: سد قیصرق با ارتفاع ۱۶ متر از پی و طول تاج ۹۸۰ متر تحت عملیات پیچیده مهندسی قرار گرفت. اجرای دیوار آب‌بند با استفاده از بتن پلاستیک به طول ۳۰۰ متر و عمق ۱۵ تا ۳۰ متر از بخش‌های کلیدی علاج‌بخشی این سد بود که در مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی در این مقطع انجام شده است.

وی با اشاره به پیامد‌های مثبت اقتصادی این طرح افزود: با بهره‌برداری کامل از این سد، آب مورد نیاز ۴۰۰ هکتار از اراضی پایاب تامین شده و اشتغال بیش از ۳ هزار نفر از اهالی منطقه در بخش کشاورزی تثبیت می‌شود.

غفارزاده با قدردانی از پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم سراب خاطرنشان کرد: با توجه به نزولات جوی مطلوب امسال و آبگیری مطلوب مخزن، اجرای شبکه‌های آبیاری تحت فشار و مدیریت بهینه منابع آب در منطقه برای تحقق حداکثر بهره‌وری از این سرمایه ملی دنبال خواهد شد.