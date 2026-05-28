به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بازدید از از شرکت آلومینیوم کاوه در مسجدسلیمان افزود: این مجموعه در جریان جنگ رمضان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت و در اینجا دکتر محمدرضا نجف‌پور بیرگانی از پرسنل این کارخانه به درجه رفیع شهادت رسید که انشاءالله درجات ایشان و همه شهدای والامقام متعالی باد.

وی ادامه داد: نقاطی مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت با این وجود بحمدالله مدیریت مجموعه آلومینیوم کاوه، کارشناسان، مهندسین و به ویژه کارگران عزیز – که در سخت‌ترین شرایط همیشه پای کار بودند – همه برای بازسازی در اسرع وقت پای کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما در اینجا هم برق، هم آب و هم گاز را می‌توانیم به میزان مورد نیاز در اختیار صنعت آلومینیوم‌سازی قرار بدهیم. من مطمئنم اینجا، به حول و قوه الهی، یکی از قطب‌های اساسی تولید انواع محصولات آلومینیومی نه فقط در استان، بلکه در کشور خواهد بود.

پتروشیمی مسجدسلیمان جزو شرکت‌های پیشرو و برتر کشور در زمینه تولید اوره و آمونیاک

همچنین استاندار خوزستان در بازدید از شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان از پشتیبانی همه‌جانبه استانداری از این مجموعه صنعتی خبر داد و آن را جزو شرکت‌های پیشرو و برتر کشور در زمینه تولید اوره و آمونیاک دانست.

سید محمدرضا موالی‌زاده با اشاره به اینکه در این واحد تولیدی، گاز به عنوان خوراک اصلی مجموعه تحویل و محصولات اوره و آمونیاک تولید می‌شود، ادامه داد: اوره و آمونیاک تولیدی این مجتمع برای مصارف صنعتی، تولید کود شیمیایی و در برخی دیگر از زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به جایگاه این مجموعه صنعتی تصریح کرد: شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان جزو شرکت‌های پیشرو و برتر در زمینه تولید اوره و آمونیاک است و این دو ماده استراتژیک هم برای تأمین نیاز‌های داخل کشور و هم برای صادرات مورد نیاز هستند. خوشبختانه این شرکت از لحاظ تأمین آب، برق و گاز با هیچ کمبودی مواجه نیست و اگر هم مشکلی بروز کند، ما پیگیری لازم را برای حل آن خواهیم داشت.

موالی‌زاده با مثبت ارزیابی کردن اقدامات زیست‌محیطی این مجموعه افزود: در این مجموعه، بازچرخانی آب برقرار است و از محل آب تولید شده، به تعدادی از روستا‌های منطقه آبرسانی می‌شود.