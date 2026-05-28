استاندار خوزستان گفت: مسجدسلیمان ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید آلومینیوم کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در بازدید از از شرکت آلومینیوم کاوه در مسجدسلیمان افزود: این مجموعه در جریان جنگ رمضان مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت و در اینجا دکتر محمدرضا نجفپور بیرگانی از پرسنل این کارخانه به درجه رفیع شهادت رسید که انشاءالله درجات ایشان و همه شهدای والامقام متعالی باد.
وی ادامه داد: نقاطی مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت با این وجود بحمدالله مدیریت مجموعه آلومینیوم کاوه، کارشناسان، مهندسین و به ویژه کارگران عزیز – که در سختترین شرایط همیشه پای کار بودند – همه برای بازسازی در اسرع وقت پای کار هستند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما در اینجا هم برق، هم آب و هم گاز را میتوانیم به میزان مورد نیاز در اختیار صنعت آلومینیومسازی قرار بدهیم. من مطمئنم اینجا، به حول و قوه الهی، یکی از قطبهای اساسی تولید انواع محصولات آلومینیومی نه فقط در استان، بلکه در کشور خواهد بود.
همچنین استاندار خوزستان در بازدید از شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان از پشتیبانی همهجانبه استانداری از این مجموعه صنعتی خبر داد و آن را جزو شرکتهای پیشرو و برتر کشور در زمینه تولید اوره و آمونیاک دانست.
سید محمدرضا موالیزاده با اشاره به اینکه در این واحد تولیدی، گاز به عنوان خوراک اصلی مجموعه تحویل و محصولات اوره و آمونیاک تولید میشود، ادامه داد: اوره و آمونیاک تولیدی این مجتمع برای مصارف صنعتی، تولید کود شیمیایی و در برخی دیگر از زمینهها مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به جایگاه این مجموعه صنعتی تصریح کرد: شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان جزو شرکتهای پیشرو و برتر در زمینه تولید اوره و آمونیاک است و این دو ماده استراتژیک هم برای تأمین نیازهای داخل کشور و هم برای صادرات مورد نیاز هستند. خوشبختانه این شرکت از لحاظ تأمین آب، برق و گاز با هیچ کمبودی مواجه نیست و اگر هم مشکلی بروز کند، ما پیگیری لازم را برای حل آن خواهیم داشت.
موالیزاده با مثبت ارزیابی کردن اقدامات زیستمحیطی این مجموعه افزود: در این مجموعه، بازچرخانی آب برقرار است و از محل آب تولید شده، به تعدادی از روستاهای منطقه آبرسانی میشود.