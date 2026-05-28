به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طی بازدید از فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی، روند توزیع اقلام اساسی و محصولات کشاورزی در فروشگاه تعاونی روستایی (تروکامارکت) شهرستان شوط بررسی شد.

در ماه های اخیر بالغ بر ۲۰ تن از اقلام ضروری شامل روغن پخت‌وپز، برنج، قند، مرغ و سایر محصولات کشاورزی میان شهروندان توزیع شده است. این گزارش حاکی از استقبال گسترده و رضایت شهروندان از روند توزیع این محصولات در شبکه تعاون روستایی است.

با هدف پاسخگویی به تقاضای موجود و رفاه حال عموم، تمهیدات لازم جهت تأمین و عرضه ۴ تن از اقلام اساسی نیز اندیشیده شده که در روزهای آتی به چرخه توزیع در این شهرستان اضافه خواهد شد.