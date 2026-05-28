بیش از۲۰ تن اقلام اساسی در روستابازار شهرستان شوط توزیع وبرای توزیع ۴تن دیگربرنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طی بازدید از فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی، روند توزیع اقلام اساسی و محصولات کشاورزی در فروشگاه تعاونی روستایی (تروکامارکت) شهرستان شوط بررسی شد.
در ماه های اخیر بالغ بر ۲۰ تن از اقلام ضروری شامل روغن پختوپز، برنج، قند، مرغ و سایر محصولات کشاورزی میان شهروندان توزیع شده است. این گزارش حاکی از استقبال گسترده و رضایت شهروندان از روند توزیع این محصولات در شبکه تعاون روستایی است.
با هدف پاسخگویی به تقاضای موجود و رفاه حال عموم، تمهیدات لازم جهت تأمین و عرضه ۴ تن از اقلام اساسی نیز اندیشیده شده که در روزهای آتی به چرخه توزیع در این شهرستان اضافه خواهد شد.