به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی و بر اساس گزارش پلیس زوریخ در سوئیس، سه نفر در جریان یک فقره حمله با چاقو که صبح روز پنجشنبه در ایستگاه قطار شهر وینترتور در شمال شرقی زوریخ رخ داد، مجروح شدند.

این حمله اندکی پس از ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت محلی رخ داد و پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که مردی مسلح با سلاح سرد در ایستگاه قطار به چندین نفر حمله کرد.

مقامات گفتند که فرد مظنون در محل حادثه دستگیر شده و هویت او تبعه سوئیس اعلام شده است.

سه قربانی این حادثه هم، همگی تبعه سوئیس بودند که برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس اعلام کرد که انگیزه این حمله هنوز در دست بررسی است.

وینترتور در شمال شرقی زوریخ واقع شده و یکی از بزرگترین مراکز اتصال خطوط ریلی سوئیس محسوب می‌شود.