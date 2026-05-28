به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، وقتی صحبت از وطن باشد فرقی ندارد در میدان نبرد باشی یا سنگر خیابان و یا در خانه ، هر کسی به هر طریقی دینش را برای وطن ادا می کند.

در این شرایط جنگی کشور که با جنگ اقتصادی همراه است، مردم از وحدت ،همدلی ، اتحاد ملی و مدیریت مصرف انرژی برای شکست توطئه های دشمنان قسم خورده کشور برای ایران قوی می گویند.

جان فدایان وطن ، در هشتاد وهشتمین شب از قرارهای شبانه در میدان شهدای ذهاب رشت گرد هم آمدند تا هوشیاری و بصیرت خود را دربرابر نقشه های شوم دشمنان به جهانیان مخابره کنند.