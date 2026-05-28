سربازان رژیم اشغالگر، پول و کارت‌های اعتباری یک فلسطینی را در نزدیکی رام الله به سرقت برده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه خبری قدس، روزنامه عبری "هاآرتص" در گزارشی فاش کرد سربازان تیپ "کفیر" ارتش اشغالگر، مبلغی معادل صد‌ها دلار و کارت‌های اعتباری را از یک فلسطینی پس از بازداشت وی در یک ایست بازرسی در نزدیکی رام الله به سرقت بردند. این نظامیان به سرقت پول و کارت‌های اعتباری اعتراف کرده‌اند، اما ارتش هیچ "مجازاتی" علیه آنها اعمال نکرده است.

در چندین مورد، فلسطینیانی که از سوی سربازان اشغالگر در ایست‌های بازرسی نظامی در کرانه باختری اشغالی بازداشت شده بودند، یا خانه‌هایشان در جریان عملیات‌های دستگیری و یورش مورد هجوم قرار گرفته بود، تأیید کرده‌اند که مورد سرقت قرار گرفته‌اند.

تعدادی از فلسطینیانی که سربازان اشغالگر پولشان را دزدیده‌اند، مورد حملات وحشیانه قرار گرفته‌اند و ارتش اشغالگر از اعتراف به سرقت‌ها یا بازگرداندن اموال مسروقه خودداری کرده است.

در نوار غزه نیز گزارش‌های متعدد اسرائیلی از سرقت‌های نظام‌مند حکایت دارد که شامل مقادیر زیادی طلا، جواهرات و پول از داخل خانه‌هایی که در جریان عملیات‌های تهاجمی زمینی مورد هجوم قرار گرفته‌اند، می‌شده است.

تحلیل‌ها و گزارش‌های فلسطینی تأکید می‌کنند که ارتش اشغالگر در کرانه باختری و نوار غزه در تلاش است فلسطینیان را از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله سرقت اموالشان، فقیر کند تا آنها را به مهاجرت وادار سازد.

ارتش اشغالگر همچنین از طریق گزارش‌هایی مبنی بر مجازات برخی سربازان، سعی در فریب سازمان‌های بین‌المللی دارد که گویی فرآیند‌های بازخواست در حال انجام است، تا از تحقیقات و تعقیب‌های بین‌المللی که افسران و سربازانش از زمان شروع جنگ نسل‌کشی با آن مواجه هستند، فرار کند.