معاون وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت طرح بیمارستان فوق تخصصی ۱۶۰ تختخوابی بناب بازدید و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان جهت تسریع در تکمیل این زیرساخت حیاتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی نوذرپور در ادامه سفر به آذربایجان شرقی از آخرین وضعیت طرح بیمارستان فوق تخصصی ۱۶۰ تختخوابی بناب بازدید کرد و گفت: طرح بیمارستان فوق تخصصی بناب در زمینی به مساحت ۵۵ هزار متر مربع احداث می‌شود و شامل ساختمان اصلی ۱۶ هزار متر مربعی در دو بلوک ۵ طبقه و ساختمان‌های جنبی یک هزار متر مربعی است که هم‌ اکنون با پیشرفت فیزیکی کلی ۹ درصد (۳۴ درصد پیشرفت اسکلت) در مراحل ابتدایی اجرای سازه قرار دارد.

وی افزود: طراحی این مجموعه به گونه‌ای است که بخش‌های جامع درمانی از جمله اورژانس، جراحی، زایمان، سی‌سی‌یو، بستری زنان و کودکان، رادیولوژی، آزمایشگاه و بخش‌های اداری را در خود جای داده است. همچنین ساختمان‌های جنبی شامل موتورخانه، پست برق، منبع آب، اتاق اکسیژن‌ساز و مرکز امحای زباله‌ها زیرساخت‌های حیاتی بیمارستان را تامین می‌کنند.

مدیر عامل سازمان مجری در ارزیابی این وضعیت بر ضرورت ایجاد یک میزگرد هماهنگی در سطح استان تاکید کرد.

وی گفت: بیمارستان‌ها نه تنها زیرساخت‌های عمرانی، بلکه جان‌پناه‌های مردم در لحظات سخت هستند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که موانع اداری یا نوسانات اقتصادی تکمیل چنین طرحی را با تاخیر مواجه کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:ضروری است در خصوص مشکل تامین برق، رایزنی فوری با شرکت برق منطقه‌ای صورت پذیرد. همچنین در رابطه با چالش‌های مالی ناشی از تورم مصالح، باید با سازمان برنامه و بودجه و نهاد‌های حمایتی استانی جلسات کارشناسی برگزار شود تا راهکار‌های جایگزین یا تسهیلات لازم برای پیمانکار فراهم گردد.