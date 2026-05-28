فدراسیون فوتبال ایرلند با مخالفت اعضایش برای برگزاری بازی برابر نماینده رژیم صهیونی روبهرو است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال ایرلند با مخالفت رسمی اعضای مجمعش برای برگزاری بازیهای لیگ ملتها مقابل رژیم صهیونی روبهرو شده. قرار است در مجمععمومی فوقالعاده اعضا رأی بدهند تا درباره تحریم این دو بازی (یکی در زمین بیطرف ۲۷ سپتامبر و دیگری ۴ اکتبر در دوبلین) تصمیمگیری شود.
این درخواست با حمایت انجمن فوتبالیستهای حرفهای، گروه هواداران و چند باشگاه مطرح ارائه شده است. تماشاگران ایرلندی در سالهای اخیر همواره طرفدار فلسطین بودهاند.
در مقابل، فدراسیون هشدار داده برگزارنکردن بازیها میتواند تبعات جدی داشته باشد و به منافع ورزشی ایرلند آسیب بزند.
طبق نظرسنجیها حدود ۷۵٪ هواداران و ۶۳٪ بازیکنان حرفهای مخالف انجام بازی هستند و پیشتر هم ۹۳٪ مجمع به پیشنهاد تعلیق نماینده رژیم صهیونی از مسابقات یوفا رأی داده بود.
همچنین برخی مقامهای دولتی گفتهاند قصد حضور در این بازی را ندارند.