مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: شهرستان مسحدسلیمان دارای ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی صنایع پایین دستی کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در بازدید استاندار خوزستان از کارخانجات پتروشیمی و آلومینیوم کاوه خوزستان در مسجدسلیمان افزود: توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و آلومینیوم می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از محصولات زنجیره اوره و آمونیاک و همچنین شمش‌های تولیدی در کارخانه آلومینیوم، قابلیت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالاتر را دارند و لازم است از این ظرفیت برای ایجاد واحد‌های تکمیلی و توسعه صنایع وابسته بهره‌برداری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تصریح کرد: تولید رزین‌های اوره ـ فرمالدهید، ملامین، چسب‌های صنعتی، کود‌های ترکیبی و محلول AdBlue در بخش پتروشیمی، و همچنین ایجاد صنایع پروفیل‌سازی، قطعات خودرو و بسته‌بندی در بخش آلومینیوم، از جمله صنایع پایین‌دستی مهمی هستند که می‌توانند در این قطب صنعتی توسعه یابند.

روانبخش تأکید کرد: گسترش زنجیره ارزش در هر دو صنعت پتروشیمی و آلومینیوم مسجدسلیمان، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم، موجب کاهش خام‌فروشی، افزایش درآمد‌های ارزی و تقویت جایگاه صنعتی استان خوزستان در سطح ملی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به دسترسی مناسب به خوراک، زیرساخت‌های صنعتی موجود و موقعیت جغرافیایی، مسجدسلیمان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی صنایع پایین‌دستی کشور را دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی، طرح‌های جدید پایین‌دستی در پتروشیمی و آلومینیوم در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی شوند و زمینه توسعه همه‌جانبه منطقه بیش از پیش فراهم شود.