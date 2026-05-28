خراسان رضوی نیازمند سالانه ۳ هزار کیلومتر روکش آسفالت است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در سفر به شهرستان بردسکن و بازدید از جاده های این منطقه، وضعیت راه های استان را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، جعفر شهامت امروز در بردسکن گفت: هم اکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه آسفالته در استان وجود دارد اما این میزان برای رسیدن به سطح مطلوب نیازمند توسعه و به روزرسانی است.
وی افزود: پارسال ۱۲۰۰ کیلومتر از راه ها در استان روکش آسفالت شد و یا به بهره برداری رسید، با این حال، برای رسیدن به وضعیت ایده آل و کاهش مشکلات جاده ای، نیاز است هر سال حداقل ۳ هزار کیلومتر از راه های استان آسفالت و مرمت شود.
وی بر این نکته تأکید کرد که کمبود اعتبارات، مانع اصلی در تحقق این هدف است و اجرای برنامه های توسعه را با چالش مواجه ساخته است.
مدیرکل راهداری استان گفت: در صورت همکاری و مشارکت معادن منطقه، می توان میزان روکش آسفالت را در حوزه راه های شهرستان بردسکن و دیگر مناطق، دو برابر افزایش داد.
وی همچنین بیان کرد: وضعیت راه های استان، به علت فرسودگی و کم توجهی در گذشته، چندان مطلوب نیست و نیازمند توجه ویژه است.
شهامت تأکید کرد: برای ارتقای وضعیت راه ها و بهبود زیرساخت های حمل و نقل، نیازمند افزایش اعتبارات و توجه جدی تر هستیم تا بتوانیم برنامه های توسعه ای را به موقع اجرا کنیم.