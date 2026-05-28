نزدیک به سه ماه است مردم قم در میادین و خیابان‌ها در حمایت از آرمان‌های امامین انقلاب و انزجار از آمریکا و رژیم صهیونیستی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تجمعات شبانه مردم قم در حمایت از انقلاب اسلامی و ابراز دلدادگی به رهبر شهید، نزدیک به سه ماه است که امتداد داشته است.

مردم از اقشار مختلف با حضور در میدان‌ها و خیابان‌های شهر، با سر دادن شعار‌های انقلابی و حماسی، بار دیگر بر وحدت، بصیرت و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب تأکید می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات، با مشت‌های گره‌کرده و شعار‌های کوبنده، از ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان سخن میگویند و عشق به وطن و انقلاب را فریاد می‌زنند.

حضور مستمر و پررنگ مردم قم در شب‌های متوالی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و روحیه انقلابی مردمی است که با وجود داغ سنگین شهادت رهبر و فرماندهان خود، همچنان استوار و متحد در صحنه حضور دارند.

این تجمعات شبانه در حالی ادامه دارد که بسیاری از شهروندان قمی حتی یک شب نیز میدان‌ها و خیابان‌ها را خالی نگذاشته‌اند و این حضور کم‌نظیر، به نمادی از بیداری، وفاداری و میهن‌دوستی مردم تبدیل شده است.