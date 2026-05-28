

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجم تجارت از معبر دوغارون با افغانستان در فروردین ماه امسال به بیش از ۵۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۶۲۰ میلیون دلار رسیده است. دوغارون اصلی‌ترین دروازه اقتصادی هرات افغانستان با کشورمان به شمار می‌رود.

به گفته امیر آبادی مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی طی ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، سه هزار و ۲۸۱ مورد ازدواج در خراسان رضوی ثبت شده است. همچنین دراین مدت ۹ هزار و ۴۲۸ نوزاد در این استان متولد شدند.

بازگشت حجاج خراسان رضوی از یازدهم خرداد از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی مشهد اغاز می‌شود.

امسال سه هزار و ۷۸۰ زائر در قالب سی کاروان از خراسان رضوی به سفر معنوی حج واجب رفتند.

به گفته مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تاکنون در ۵۴ هزار هکتار از مزارع و باغات استان، عملیات مبارزه با آفت ملخ با استفاده از پهپاد سم پاش اجرا شده است.

نمایش کمدی «بوم» با نگاهی متفاوت به جنگ در مشهد به روی صحنه رفت.

این نمایش تا بیست و پنجم خرداد در سالن استاد حسین نوری حوزه هنری انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

حادثه ریزش آوار ساختمانی در روستای اشتیوان شهرستان باخرز، هفت مصدوم بر جای گذاشت. استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی مناسب و اصول فنی سازه علت این حادثه بوده است.