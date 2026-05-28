فرونشست زمین در محور میاندورد نکا
قسمتی از زمین حاشیه محور میاندورود به نکا، حدفاصل روستای اسرم دچار فرونشست شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، فرماندار میاندورود با بیان اینکه فرونشست زمین در محور میاندورود به نکا، حدفاصل روستای اسرم عصر امروز اتفاق افتاد، گفت: وجود قنات قدیمی، متروکه و غیر قابل استفاده در این نقطه سبب فرونشست زمین شد.
بابایی افزود: ماموران راهداری برای اصلاح نقطه حادثه دیده بلافاصله در محل مستقر شدند.
او ادامه داد: این اتفاق سبب بروز ترافیک شده بود که ماموران پلیس راه با حضور در منطقه در حال روانسازی ترافیک هستند.