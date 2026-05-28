مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
بیمهها هزینه داروی بیماران خاص را به طور کامل پوشش دهند
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش راهبردی دارو در پدافند زیستی، خواستار تسهیل واردات داروهای ضروری، پرداخت سریع مطالبات داروخانهها و افزایش پوشش هزینههای دارویی بیماران خاص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
آصف حاجی زاده در نشست تخصصی بررسی چالشهای حوزه دارو و ارتقای تاب آوری نظام سلامت با تاکید بر اینکه دارو خط مقدم پدافند زیستی است اظهار کرد:ضروری است ضمن تایید اصالت و استانداردهای بهداشتی، فرآیند صدور مجوز برای شرکتهای واجد صلاحیت جهت واردات داروهای ضروری تسهیل شود تا از بروز کمبودهای استراتژیک جلوگیری گردد.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات نقدینگی در حوزه داروخانهها افزود: برای افزایش توان نقدی داروخانهها و جلوگیری از توقف چرخه خرید داروهای حیاتی سازمانهای بیمه گر باید مطالبات داروخانهها را در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت کنند.
وی همچنین ارتقای کیفیت مواد اولیه دارویی را ضروری دانست و گفت:باید تمهیدات لازم برای تامین مواد اولیه با کیفیت از منابع خارجی فراهم شود.
حاجیزاده در ادامه با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر زنجیره مصرف دارو اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی باید نظارتهای استاندارد و دقیقی بر فرآیند صدور نسخه توسط پزشکان اعمال کند تا از انحراف مصرف داروها از جنبه درمانی به سمت مصرف مکملهای غذایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به هزینههای سنگین درمان برای بیماران خاص خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی لازم است بیمهها تقریباً تمامی هزینههای دارویی بیماران خاص را تحت پوشش قرار دهند تا روند درمان این بیماران با مشکل مواجه نشود.
در این نشست نمایندگان انجمن داروسازی نیز به بیان مشکلات و چالشهای جدی این حوزه پرداختند. عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر و محدودیت در تامین مواد اولیه و صدور مجوز واردات به بهانه تولید داخلی از مهمترین موانع مطرح شده در این جلسه بود.
کارشناسان انجمن تاکید کردند افزایش بیرویه قیمت داروهای بیماران خاص و کاهش سهم پوشش بیمهای بسیاری از بیماران را با مشکل مواجه کرده است.
در این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک میان انجمن داروسازی و اداره کل پدافند غیر عامل برای پایش مستمر تاب آوری زنجیره تامین دارو تشکیل شده و گزارشهای دورهای از وضعیت ذخایر استراتژیک و عملکرد سازمانهای بیمه گر به مراجع ذیصلاح ارائه شود.
نشست تخصصی بررسی چالشهای حوزه دارو و ارتقای تاب آوری نظام سلامت با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی و اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازی برگزار شد و در آن چالشهای اقتصادی و لجستیکی صنعت دارو از منظر پدافند غیر عامل و امنیت زیستی مورد بررسی قرار گرفت.