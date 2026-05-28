به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، حمل و نقل ترکیبی در واقع ستون فقراتی است که تاب آوری اقتصادی را در یک کشور مشخص می‌کند و آن را نگه می‌دارد و ما اگر بتوانیم از این تجربه‌ای که پیدا کردیم در این جنگ تحمیلی استفاده کنیم برای توسعه کوریدور‌های کشور و راهگذر‌های کشور و آن سند ملی گذر هر چه زودتر اجرایی بشود و به سرانجام برسد فکر می‌کنم که اتفاقات خوبی در حوزه حمل و نقل هم برای ترمیم حمل و نقل داخلی و هم برای این که ما قلب حمل و نقل دنیا بشویم اتفاق خواهد افتاد.



سوال: آقای سنندجی، به هرحال شما در اتاق بازرگانی تهران مسئولیت دارید و بیشتر درگیر این راهگذر‌ها و کوریدور‌ها هستید با شرایط جنگی و محدودیت‌هایی که برای ما بوجود آمد در یک دوره زمانی در جنوب کشور که الان هنوز هم آن التهابات وجود دارد حمل و نقل ترکیبی چطور می‌تواند قدرت اقتصادی ما را تضمین کند و اصلا شما بعنوان کسی که درگیر هستید این قدرت اقتصادی یعنی چه در حوزه کوریدور‌ها؟



سنندجی: لجستیک تعبیر من این است که خون در رگ‌های اقتصاد است به عبارتی اگر یک نقطه‌ای در خصوص این لجستیک دچار مشکل بشود مثل یک شریانی است که آنجا دچار آسیب شده و آنجا نقطه‌ای است که حمل و نقل ترکیبی می‌تواند بیاید و کمک کند این حمل و نقل و لجستیک را، به عبارتی در خصوص موضوع مربوط به حمل و نقل ترکیبی تاب آوری اقتصادی را دنبال خودش می‌آورد به عبارتی حمل و نقل ترکیبی از تک مسیلی بودن مسیر جلوگیری می‌کند. اگر ما در حمل و نقل ترکیبی که حمل دریایی، حمل جاده‌ای و حمل ریلی را شامل می‌شود و بعضا حمل هوایی را هم شامل می‌شود، اگر بنادر خشکی مثلا در نزدیکی بندرعباس یا بندرشهید رجایی وجود داشته باشد که وجود دارد بلافاصله یکی از موضوعاتی که می‌تواند بلافاصله کمک کند به جابجایی همین حمل ریلی است یعنی بلافاصله می‌تواند حمل ریلی کالا را جابجا کند و این ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌تواند کمک کند به کاهش توقف کالا در این بنادر، به عبارتی اگر بخواهم توضیح بدهم و عرایضم را در این حوزه جمع بکنم، حمل و نقل ترکیبی قدرت مانور ما را در حوزه جابجایی کالا و لجستیک می‌تواند بسیار افزایش بدهد تاب آوری اقتصاد را می‌تواند بالا ببرد و اگر یک نقطه‌ای بسته شود به هر دلیلی مثل همان جریان خونی که در رگ هست وجود داشته باشد به عبارتی حمل و نقل ترکیبی هم می‌تواند تاب آوری را افزایش بدهد و هم می‌تواند کمک کند به جابجایی کالا و کاهش بدهد میزان توقف کالا را در جا‌هایی که ما دپوی کالا خواهیم داشت.



سوال: الان نمره ما در این توسعه حمل و نقل در حوزه‌های ترکیبی چند است؟



سنندجی: ما در کشورمان سال‌های سال در حوزه دریایی بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد جابجایی کالایمان از طریق دریا بوده و شاید نیاز داشته که ما سریعا بعضی از نقاط را مثلا می‌گویم، مثلا ما الان یک مکان بسیار مهمی تحت عنوان چابهار داریم چه اتفاقی افتاده؟ تا زمانی که محور ریلی چابهار به زاهدان وصل نشود عملا دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ما حمل و نقل ترکیبی داریم، یا در بحث سمت روسیه ما اگر آن قطار رشت به آستارا را نتوانیم راه بیاندازیم پس نمی‌توانیم بگوییم حمل و نقل ترکیبی درستی داریم در بعضی جا‌ها هم وجود دارد مثلا ما بندر عباس به بندر آپریم جزو نقاطی است، اما حمل و نقل ترکیبی زمانی است که همه این کوریدور‌ها به هم وصل می‌شود و ...



سوال: پس ما می‌توانیم بگوییم که زیر ۴۰ درصد ...



سنندجی: به نظرم می‌رسد که ممکن است یک مسیر را داشته باشیم، اما نقاط مختلف به هم، چون وصل نشده نمی‌توانیم بگوییم صد در صد در حال حاضر می‌توانیم از این حمل و نقل ترکیبی می‌توانیم استفاده کنیم.



سوال: جناب اقای اورعی در حال حاضر و در شرایط موجود کشور بیشتر ریل و جاده برای انتقال کالا مورد استفاده قرار گرفتند، ما تقریبا بنادرمان از آن دایره‌ای که باید کار می‌کردند ۷۰ درصدی که گفتند خیلی پایین‌تر آمده بخاطر شرایط تنش‌های جنگی، الان سرعت انتقال بار چطور است؟



اورعی: سرعت انتقال کالا متاسفانه اگر بخواهیم واقع بینانه بگوییم به شدت پایین آمده، این حقیقت تلخی است که اگر آن را نپذیریم به سمت حل آن هم نخواهیم رفت، من با آقای دکتر سنندجی کاملا موافقم خیلی بحث حمل و نقل موضوع مهمی است و آنجایی مهم‌تر می‌شود که امنیت و اقتصاد ما توامان با حمل و نقل گره می‌خورد، چابهار که فرمودند سالهاست الان مورد بحث است و برای من به نظر من خیلی جای سوال است ۱۶ آبان ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در مورد حمل و نقل مسائل جدی را مطرح می‌کنند بند هشتم آن به واضح از کلمه حمل و نقل ترکیبی استفاده شده، امروز احتمالا ما مجبور هستیم به این سمت برویم‌ای کاش قبل از این که به این جا می‌رسیدیم و به جبر می‌رفتیم صحبت‌ها سریعتر احتمالا قابل شنیدن بود و مثال عرض می‌کنم در مورد همین کوریدور شمال به جنوب ما سالهاست رقیب سنتی کانال سوئز است این را همه می‌دانند سوئز سال ۲۰۲۱ یک کشتی در آن گیر کرد چند وقت با هزاران میلیارد دلار عدد را درست می‌گویم میلیارد‌ها دلار هزینه روی دست دنیا گذاشت، ما کوریدور شمال به جنوب مان آماده است یک موضوع رشت به روسیه مانده، من نمی‌دانم ما الان در تهران چه کار می‌کنیم؟ به نظر من جدا الان باید با مسکو صحبت کنیم مسکو آماده است برای ...



سوال: الان مشکل کجاست؟



اورعی: مسکو آماده است، می‌گوید پول بخواهید من حاضرم بدهم سرمایه گذاری حاضرم بدهم تکنولوژی حاضرم بدهم این رشت به آستارا ...



سوال: الان نفر غایب ماجرا کیست؟



اورعی: دوستان مان باید به نظرم وزارت خارجه حتی شرکت‌های خصوصی حاضرند به نظر من، من می‌گویم رابطه با مسکو ما آنقدری خوب است و آنها آماده‌اند با اتصال این مسیر علاوه بر این که اقتصاد ما موضوع زیادی تحمیل خواهد شد حالا به ترکیه خواهیم رسید موضوعات جدی که امروز ما درگیر آن هستیم در ترکیه، علاوه بر این که اقتصاد ما تامین خواهد شد، امنیت ما ناخودآگاه تامین میشود علت آن خیلی واضح است کشور‌های زیادی کالا‌های اساسی شان از مسیر کوریدور شمال به جنوب ما حمل خواهد شد، یک: زمان کمتر، بسیار هزینه کمتر، احتمالا مسیر راست‌تر و عدم دخالت کشور‌هایی که مثل آمریکا ممکن است برایشان آسیب بزنند، روسیه آماده است این مسیر را اجرا کند، به نظرم ما سریعا باید برویم سراغ مسکو برای بستن این پرونده بخصوص در این شرایط امروزی



سوال: الان بخش خصوصی باید کار را جلو ببرد یا بخش دولتی؟



اورعی: کار که کار بخش دولتی است ولی من بعنوان نماینده بخش خصوصی عرض می‌کنم آماده است بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کردن برای بردن این موضوع به جلو و می‌دانم که اتاق هم زحمات زیادی کشیده در مورد آن، امیدوارم که سریعتر به یک سرانجام مثبتی برسیم.



سوال: آقای سنندجی راجع به موضوع مهمی که آقای اورعی گفتند از شما بپرسم الان طرفی که این تکه را متصل نمی‌کند که ما کوریدور شمال به جنوب مان دیگر راه بیفتد و از آن بتوانیم منتفع شویم کجای ماجرا گیر است؟



سنندجی: واقعیت این است که این تکه برمی گردد احتمالا به من در جلساتی که بودم یکسری تملک زمین‌ها که احتمالا وزارت راه دارد انجام می‌شود و به هر صورت جای تقدیر دارد دارند پیگیری می‌کنند به نظرم باید سریعتر یک تخصیص یعنی یک فعل خواستن وجود داشته باشد حالا من باز در حوزه حمل و نقل می‌گویم یک فعل خواستن وجود داشته باشد یک اعتباری بابت این تخصیص داده شود و تمام شود.



سوال: یعنی ما فعل خواستن را الان نداریم؟



سنندجی: فعل خواستن به اعتبارات برمی گردد، حتما وضعیت موضوعات بسیار زیادی وجود دارد که حتما این سال‌ها طول کشیده، این اتفاق نیفتاده باید از دوستان بپرسید.



سوال: شما تایید می‌کنید حرف آقای اورعی را که روسیه الان پای کار است برای دادن مسائل مالی، شما الان گفتید مالی مشکل داریم ما این جا پس در نتیجه الان اگر روسیه بخواهد هزینه اش را پرداخت کند.



سنندجی: این‌ها بحث‌های داخلی کشور است، شاید بهتر این است که بگوییم بخش خصوصی با مدل پی پی پی که الان مصوب هم هست بخش خصوصی داخلی می‌تواند سرمایه گذاری در این بخش کند.



سوال: مردم شاید ندانند این مدلی که گفتید یعنی چه؟



سنندجی: مدل مشارکت بخش خصوصی، بهره برداری توسط بخش خصوصی و بازگرداندن به دولت است، به عبارتی بخواهم خیلی ساده عرض کنم به نظرم می‌رسد که این مدل را الان دولت مصوب کرده، بخش خصوصی حاضر است سرمایه گذاری کند، به نظرم می‌رسد که از توانمند‌ی بخش خصوصی می‌شود استفاده کرد، ولی می‌دانم که خیلی از زمین‌های در این مسیر خود خانم وزیر هم خیلی زحمت کشیدند تملک انجام شده به نظرم باید سریعتر یک اعتباری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این کار می‌تواند تسریع کند.



سوال: سرعت مبادلات تجاری ما با همسایگان مان الان خیلی خیلی اثرگذار است در موضوع مبادلات تجاری ما، الان سرعت را آقای اورعی گفتند سرعت خیلی پایینی است و قابل قبول نیست دلیل و موانع آن چیست؟



سنندجی: در دنیای امروزی تجارت با ثانیه‌ها سنجیده می‌شود، دیگر شما حتی دقیقه هم نیست یعنی ثانیه‌ها است که می‌تواند تجارت را، چون جابجایی دیتا و اطلاعات بسیار سریع است ولی ما متاسفانه شاهد هستیم در مرز‌ها به دلایل متعدد که یک بخش آن را من ریز کردم خدمت شما می‌گویم، متاسفانه در مرز‌های ما صف‌های طولانی خودرو‌ها و کامیون‌ها را شاهد هستیم، البته ممکن است دوستان دولت وزارت راه و یا گمرک الان تکذیب کنند درست است الان عید قربان است و ما صفی نداریم، اما بعد از عید قربان یا قبل از عید قربان ما شاهد صف‌های طولانی در مرز‌های ترکیه بودیم، بالای ۲۰ روز، بالای ۲۳ روز الان من همین الان صحبت کردم متوسط ۲۰ روز است البته الان، چون تعطیل است، الان را نمی‌گویم، اما قبل از این عید و بعد از این عید حتما این مرز‌ها هم این اتفاق خواهد افتاد. واقعیت این است که اگر در ادامه صحبت‌ها نمی‌دانم بپردازیم به ستاد گذر و خیلی هم بحث مهمی است، ما واقعیت این است که مدیریت جزیره‌ای در مرز‌ها داریم، یعنی بالای چند ده سازمان و ارگان در مرز‌ها وجود دارد که دارند مدیریت مرز‌ها را می‌کنند.



سوال: آقای سنندجی ما بار‌ها در برنامه میز اقتصاد و در همین سرفصل حمل و نقل به این موضوع اشاره کردیم که چند ده سازمان هستند که در این زمینه دارند برنامه ریزی می‌کنند و نظر می‌دهند و پاسکاری به همدیگر می‌کنند و کار انجام نمی‌شود قرار شد ستاد ملی گذر بیاید و این مشکل را حل کند الان ستاد ملی گذر در چه وضعیتی قرار دارد؟



سنندجی: جلسات ستاد ملی گذر دارد تشکیل می‌شود. هر تصمیمی هم که گرفته شود حتی اگر صد تا جلسه هم انجام شود خروجی آن باید بشود که شما تسهیل در مرز داشته باشید.



سوال: یعنی بازرگان ما و بازرگان خارجی ببینند که این تسهیل شده است؟



سنندجی: بله، شما در ستاد گذر در برنامه هفتم سه تا مسئولیت به طور مشخص، حالا مسئولیت‌های دیگر هم دارد، یکی هوشمندسازی کامل است یعنی حذف کاغذ و فیزیک کاغذ است، فیزیک اسناد است، انتهایش این است که این جلسات اگر تشکیل می‌شود باید الان مرز بازرگان ما شاهد توقف خودرو به مدت ۲۰ روز نباشد خروجی آن بشود که شما تسهیل در مرز داشته باشید.



شما در ستاد گذر؛ در برنامه هفتم سه مسئولیت؛ به طور مشخص، حالا مسئولیت‌های دیگر هم دارد؛ یکی هوشمندسازی کامل است؛ یعنی حذف کاغذ و فیزیک کاغذ و اسناد است. ته آن این است که این جلسات اگر تشکیل می‌شود، باید الان مرز بازرگان ما شاهد توقف خودرو به مدت ۲۰ روز نباشد. پس عملاً اگر تشکیل شده و اتفاقی هم افتاده، تأثیرات آن در حمل نبوده، حالا چه اتفاقی افتاده، نمی‌دانم، اما واقعیت این است که پس ما پنجره واحدی که داریم، صحبت می‌کنیم حتی بازرگانان در همه اتاق‌ها و حتی فعالینی که در اتاق نیستند و در این حوزه کار می‌کنند، پنجره واحد بسیار حائز اهمیت است. بروکراسی و اسناد کاغذی است، تمام رقبای مرزی ما، به سمت مرز‌های هوشمند و اسناد دیجیتال رفتند و این را کامل کردند ولی ما هنوز درگیر بروکراسی کاغذی هستیم؛ یعنی ما برای توقف، چک فیزیکی می‌کنیم، مشکل گیت و ایکس ریل داریم، حرف‌هایی که می‌زنم مستند است. ما چند روز پیش جلسه‌ای داشتیم، ما گیر ایکس ریلی هستیم که به هر دلیلی می‌گوییم تولید داخلی باشد، تولید خارجی باشد، یعنی ما هنوز گیر این موضوع‌ها هستیم.



سؤال: در آن سند ملی این پیش بینی نشده؟



سنندجی: چرا در ستاد گذر این اختیار را داده، حالا چرا انجام نمی‌شود، می‌شود دلایل آن را یک بار دوستان را دعوت کنیم و بیاییم بنشینیم صحبت کنیم و معضل آخر؛ به نظرم البته خیلی موضوع در این سؤال شما وجود دارد، اما در مورد موضوع دیپلماسی اقتصادی و حمل و نقلی است. چرا نباید نتوانیم ما و دوستان دیگر خودرو‌های خود را تا مقصد جابه‌جا نکنیم؟ یکی از مشکلاتی که الان در توقف داریم؛ جابه‌جایی کالا در مرزهاست، یعنی اگر یک خودرویی مثلاً از ترکیه می‌آید، بعضی‌ها به دلایلی که جایش اینجا نیست، مجبوریم کالا‌ها را جابه‌جا کنیم. اگر بتوانیم از مبدأ تا مقصد؛ چه ما و چه دیگران؟



سؤال: مانع آن چیست که نمی‌توانید؟ حتماً باید این تغییر انجام شود؟ یعنی در این زمینه پروتکل خاصی دارد؟



سنندجی: خیلی می‌شود مفصل به آن پرداخت، اما شاید یکی از دلایلی که بخواهم جواب شما را خیلی کوتاه بدهم، چون خیلی موضوع مفصلی است، به نظرم ترانشیزمِنتی است که در حال حاضر در مرسوله انجام می‌شود.

سؤال: آقای اورعی آقای سنندجی به چند مشکلی که در این بین وجود دارد، اشاره کردند، می‌خواهیم شما هم این مشکلات و اگر راهکاری هم دارید، بگویید؟



محمد اورعی؛ کارشناس ارشد حمل و نقل ترکیبی: موضوعاتی که فرمودند تکمیل کنم، الان دوستان وزارت‌خارجه با بندر کراچی پاکستان ارتباط گرفتند، تسهیل شده و امکان حمل کالا؛ یکی از راه‌های حمل یکسره کالای ما این است که برود کراچی و از کراچی به صورت زمینی به ایران حمل شود. سال‌های پیش یک توافقنامه‌ای امضا شده که قرار بود ماشین‌های پاکستانی امکان ورود به ایران را داشته باشند و این امکان بالعکس هم وجود داشته باشد؛ ماشین‌های ما هم بتوانند به پاکستان بروند، هنوز که هنوز است، این اتفاق نمی‌افتد. یک نکته دیگر هم در مورد ترکیه عرض کنم؛ قبل از شروع جنگ تحمیلی، کرایه حمل یک ماشین از ترکیه به مرز بازرگان ما، چیزی حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار بود، متأسفانه ترکیه الزام دارد، کالا‌هایی که ساخت ترکیه نیست، الزاماً با ماشین ترک حمل شود. امروز حدود پنج هزار دلار، کرایه حمل یک ماشین است که قرار است مثلاً از بندر مرسین ترکیه محموله‌های ما را به ایران بیاورد. ما بار‌ها دور می‌زنیم، جداً جای تشکر دارد از دوستانی که مثلاً مواد اولیه و کالا‌های اساسی می‌آورند، امروز می‌دانم و در جریان هزینه‌های بسیاری که پرداخت می‌کنند هستم، ولی بارشان را می‌برند ترکیه، حاضرند فقط پنج‌هزار دلار هزینه پرداخت کنند، این اتفاقات بیفتد، ولی واقعیت این است که به نظرم ما همه مسائل را باید بررسی و دانه دانه حل کنیم، ما کمبود قانون نداریم، قانون به اندازه کافی داریم، اصلاً جلسه و ... موضوع را حل نمی‌کند، ما حمل یکسره چرا در گمرکات جمهوری اسلامی ایران اتفاق نمی‌افتد؟ چرا به قول ایشان، ما کاغذبازی و بروکراسی داریم؟ یعنی ما در حمل یکسره آماده‌ایم.



سؤال: در این کاغذبازی‌ها و بروکراسی‌ها بی‌تعارف پول جابه‌جا می‌شود؟



اورعی: قطعاً این طور است، شاید هزینه داشته باشد، ولی به نظر گفتن آن صحیح است؛ شما هنوز بابت بارنامه؛ برگه داریم، ما بارنامه فیزیکی داریم، نصف گمرکات دنیا نمی‌دانند فیزیکال بارنامه چیست؟ مثلاً بندر جبل‌علی امارات با یک سامانه بسیار هوشمند، شما به ثانیه از آخرین وضعیت کالای خود باخبرید. اصلاً پروسه ترخیص کالا در گمرک جبل‌علی چقدر طول می‌کشد؟ در انتورپ بلژیک چقدر طول می‌کشد؟ همین سؤال را در مورد بندر عباس خودمان بپرسیم؟ شما برای این که یک پلمپ گمرکی بگیرید؛ هزینه ندارد، امکان ندارد بدون پرداخت ۵۰ تا صدهزار تومان به آن آدمی که پشت کیوسک نشسته آن را بگیرید. از شما ۵۰ تا صد هزار تومان هزینه می‌گیرند تا این کار اتفاق بیفتد تا پول‌هایی که پرداخت می‌شود. به نظرم گمرک باید امروز پاسخگو باشد. این که این همه ما کالا‌های تلمبار شده در گمرک داریم و این همه کالایی که در گمرک ایران رسوب کرده است. این قدر جسارتاً ما قرار است برویم در مورد امنیت و اقتصادمان صحبت کنیم، چرا ما تصمیم نداریم که کشور‌های حوزه سی‌آی‌اس؛ غرب دریای خزر و شرق اروپا توجه و علاقه آنها به این باشد که کالا‌های آنها از مسیر چابهار بخواهد حمل شود. چرا ما در بحث بی‌آی‌آر یک کمربند، یک جاده نیستیم؟ چرا چین تمام تلاش خود را می‌کند....

سؤال: الان مشکل در گمرکات و آن ایستگاهی است که باید اینها تغییر و تحول، یا خود جاده و ریل؟



اورعی: مشکل؛ فشل بودن این گمرکات است. فرمودند ۲۰ روز طول می‌کشد به گمرکات خودمان ورود کند؛ کاری که در ترکیه ۲۴ ساعت اتفاق می‌افتد. معلوم است یک کشور نمی‌گذارد کالای آن در کشور ما بماند، یعنی بیاید در چابهار دموراژ پرداخت کند، دموراژ پرداخت کند، بار بماند، زمان نداشته باشد، مسیر جاده نداریم، ریل نداریم، هر روز ممکن است کامیون‌های ما اعتصاب کنند. این اتفاق‌ها دارد می‌افتد. منِ ارمنستان چرا باید کالای خود را از ایران بیاورم، منِ آذربایجان چرا باید بیاورم؟ برای ترکیه خیلی خوشایند است که کالایش از طریق تنگه باب‌المندب و کانال سوئز حمل نشود و به دستش برسد، یا دماغه امید نیک؛ زیر آفریقا را بخواهد دور نزند. برای آن خوشایند است در مسیر ایران حمل کند، ولی چرا حمل نمی‌کند؟ هزینه‌ها بالاست، بسیار زمان‌بر اتفاق می‌افتد و می‌ترسند بارشان ایران بیاید. ما لولای سه قاره هستیم؛ یک جایی هستیم که می‌توانیم چین، هندوستان و اروپا را به هم وصل کنیم، روسیه خودش یک دنیای دیگر است، ولی از آن استفاده نمی‌کنیم، یعنی اصلاً نمی‌دانم چرا مسکو نیستیم، چرا پکن نیستیم؛ پکنی که آماده است سر این مسأله با ما کار کند. فقط کافی است این بار‌هایی که می‌آید عبور کند؛ به همین سادگی، یعنی تسهیل‌گری انجام دهیم. همین مسأله‌ای که می‌گویم در ترکیه الزام به حمل ماشین ترک وجود دارد، ببینید الان چه درآمدی درست کرده؟ یعنی به خاطر این که ما و کشور ما درگیر جنگ است، امروز ترکیه و کراچی پاکستان سودش را می‌برد.



سؤال: چطور این سود را برگردانیم؟



اورعی: فقط کافی است مرز‌های ما؛ این همه مرز زمینی داریم، دریا را کنار بگذاریم، یعنی من فرض را بر این می‌گذارم که ما فعلاً در دریا موضوع داریم که البته مطمئناً حل خواهد شد. این همه مرز زمینی داریم، چرا این قدر با سرعت کم انجام می‌شود؟ یعنی با یک سامانه یکپارچه امروز یک کالایی می‌خواهید وارد ایران کنید یا از ایران عبور کنید، از روز اول درگیر ثبت سفارش، مجوز، بهداشت، استاندارد و غیره؛ موضوع اینجاست ما واردکننده؛ یعنی کسی که برای مملکت ما کالا تأمین می‌کند مقابل خودمان گذاشتیم و می‌گوییم کار تو اشتباه است، در حالی که در دنیا چطور اتفاق می‌افتد؟ کالای شما وارد گمرک می‌شود، با حمل یکسره؛ خروج شده رفته، بعداً می‌روید تعیین تکلیف می‌کنید. ما همه جا کالا را نگه می‌داریم. کارشناسان اعداد مختلفی عرض می‌کنند، می‌گویند احتمالاً اگر ما برویم سراغ مدیریت تنگه هرمز، یک درآمدی از تنگه هرمز خواهیم داشت. ما در سال نزدیک ۱۸ میلیارد دلار خروج ارز بابت پرداخت دموراژ به خطوط کشتیرانی خارجی داشتیم؛ این عدد بیشتر از آن عددی است که کارشناسان برآورد می‌کنند از تنگه هرمز درآمد داشته باشیم. ۱۸ میلیارد بار مردم اینجا هزینه می‌خورد؛ دموراژ پرداخت می‌کنند که بارشان را بگیرند. چرا؟ چون گمرک است، چرا؟ چون بحث ثبت سفارش، تخصیص ارز دارد و موضوعات دیگر.

سؤال: آقای سنندجی نکات مهمی را از آقای اورعی شنیدیم، با توجه به این که شما به عنوان پارلمان بخش خصوصی در اتاق هستید، چطور این مشکل را حل کنیم؟ ما تقریباً سه سال است در میز اقتصاد؛ چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها تقریباً متوالی همیشه این چهارشنبه و پنجشنبه نه، بیشتر وقت‌ها درباره حمل و نقل حرف زدیم و همه اینها را هم گفتیم. الان واقعاً چقدر آن حل شده است؟



سنندجی: ابتدا تشکری از گمرک جمهوری اسلامی و همه دوستانی که در این جنگ فعالیت کردند داشته باشم؛ با تمام مشکلاتی که اشاره شد. واقعیت این است؛ تمام عواملی که کار می‌کنند، تابع بخشنامه‌هایی است که از تهران صادر می‌شود و گرفتار شدند.



سؤال: آقای سنندجی ما در همین جنگ تحمیلی سوم مشاهده کردیم که وقتی تهران می‌خواهد، آن فرایند را کوتاه می‌کند؟



سنندجی: می‌خواستم به این برسم؛ وقتی در این جنگ یک سری عوامل حذف شد و مستقیم تصمیمات ابلاغ شد، تسهیل شد و خیلی خوب شد و اتفاقات خوبی افتاد. این موضوعاتی که اشاره شد مخصوصاً در بحث گمرکات و حرکت ناوگان، برمی‌گردد به ستاد گذر، شما در ستاد گذر قرار بر این شد که بعد از تشکیل ستاد گذر، همه به هم ریختگی مرز‌ها درست شود؛ یکی از اهداف آن، این بود و قرار بود آن‌جا فرماندهی واحد تشکیل شود.



سؤال: بله، بر اساس سند ملی گذر قرار بود در ستاد ملی گذر این اتفاق بیفتد؟



سنندجی: قرار بود دیوار بین دستگاه‌ها از بین برود و آن‌جا یکپارچه شود، قرار بر این بود که هوشمندسازی کامل انجام شود؛ کاهش توقف به زیر ۲۴ ساعت برسد و قرار بود یکپارچگی لجستیک صورت بگیرد. ما قوانین بسیار زیبایی داریم؛ رویایی است؛ مخصوصاً در برنامه هفتم، اتفاقاً همیشه دوستان مجلس هم به این قوانین که خیلی مترقی است، اما چقدر در اجرا می‌توانیم انجام دهیم؛ این باید رصد شود، چرا یک وزارتخانه نتوانسته، یا این قانونی که ما گذاشتیم متناسب با قوانین، توانایی و بودجه‌های ما نبوده و رویایی گذاشتیم یا این که دستگاه‌ها نمی‌توانند آن را انجام هند. واقعیت این است که ستاد گذر هنوز نتوانسته این مشکلات را حل کند. همه دغدغه‌ای که وجود دارد باید برویم در ستاد گذر بگوییم به چه دلیل نتوانستی این کار را انجام دهی؟ واقعیت این است که شما این تعداد دستگاه را، حالا اگر وارد جزئیات هم شویم، می‌شود خیلی در مورد آن صحبت کرد؛ این همه دستگاه وجود دارد، چرا ما هنوز الان شاهد بازرسی‌های تکراری در بعضی ازمرز‌ها هستیم؟ ما در برنامه هفتم مدیریت ریسک هوشمند را داشتیم، چه اتفاقی افتاده؟ الان دوباره فیزیکی انجام می‌دهیم. بیشتر یا قوانین ما متناسب یا دستوراتی که می‌دهیم، یا سلیقه است، یعنی وقتی یک چیزی را بخشنامه می‌کنیم؛ بر اساس سلیقه مدیران میانی در شهرستان‌ها می‌کنیم.