پخش زنده
امروز: -
آبادانیها و خرمشهریها امشب هم با حضور در سنگر خیابان با رهبر انقلاب تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سنگرداران جنوب غرب خوزستان باز هم فداکارانه با حضور در سنگر خیابان تاکید کردند برای بیعتی دوباره با رهبر انقلاب و آرمانهای شهدا تا پای جان برای وطن ایستادگی میکنند.
مرم غیور جنوب غرب خوزستان بار دیگر با فریاد شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اعلام کردند زیر بار ذلت و حرف زور نمیروند و استفاده از فناوری هستهای و استقلال را حق مسلم خود میدانند.
آنان همچنین از رزمندگان کشور اعلام حمایت کردند.