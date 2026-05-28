پخش زنده
امروز: -
حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر بر یکی از بنیادیترین اصول مکتب انقلاب اسلامی تأکید کردند؛ اصلی که همواره محور اندیشه و عمل رهبران انقلاب بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، در تبیین ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی، بار دیگر بر یکی از بنیادیترین اصول مکتب انقلاب اسلامی تأکید کردند؛ اصلی که از آغاز نهضت اسلامی تاکنون، همواره محور اندیشه و عمل رهبران انقلاب بوده است.
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، در تبیین ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی، بار دیگر بر یکی از بنیادیترین اصول مکتب انقلاب اسلامی تأکید کردند؛ اصلی که از آغاز نهضت اسلامی تاکنون، همواره محور اندیشه و عمل رهبران انقلاب بوده است. از امام راحل تا امام شهید انقلاب اسلامی و تا رهبر معظم انقلاب، همواره این حقیقت مورد تأکید قرار گرفته که رمز عزت، پیشرفت و غلبه بر دشمن، انسجام ملت حول آرمانهای الهی و پرچم ایران اسلامی است.
رهبر انقلاب، وحدت ملی را نعمتی عظیم و از مهمترین عوامل پیروزی ملت ایران در برابر «شیطان بزرگ» دانستند و نخبگان جامعه را به دوری از اختلافات بیثمر سیاسی و برجستهسازی تفاوتهای اجتماعی فراخواندند.
این سخنان، امتداد همان گفتمان اصیلی است که امام راحل نیز بارها بر آن تأکید داشتند؛ اینکه هرگاه مردم و مسئولان در کنار یکدیگر و ذیل ولایت الهی حرکت کردهاند، کشور از سختترین بحرانها عبور کرده است.
بعثت دوبارهی مردم ایران پس از جنگ، جلوهای روشن از همین حقیقت بود. ملت ایران در میدانهای دشوار، از جنگ تحمیلی تا نبرد ترکیبی رسانهای و اقتصادی، نشان داده است که وحدت، بزرگترین سلاح این ملت در برابر توطئههای دشمنان است. امروز نیز دشمن تلاش میکند با دوقطبیسازی، اختلافافکنی و تحریک شکافهای اجتماعی، و دامن زدن به دوقطبیهای اجتماعی و تفاوتهای فرهنگی، این سرمایهی عظیم را تضعیف کند؛ زیرا بهخوبی میداند ایرانِ متحد، شکستناپذیر است.
در این میان، مسئولیت نخبگان فکری، سیاسی و رسانهای سنگینتر از همیشه است. دولت، حوزه و دانشگاه، مجلس، رسانه و جریانهای سیاسی باید حافظ آرامش و اتحاد مقدس و همبستگی اجتماعی و همگرایی ساختاری باشند، نه عامل التهاب و دودستگی و افتراق و اختلاف و واگرایی. اختلاف نظر طبیعی است، گاهی موجه و مستدل هم هست، اما تبدیل آن به نزاع سیاسی و تخریب اجتماعی و فرسودگی ساختاری، خواست دشمن و خلاف مسیر انقلاب اسلامی است.
وحدت ملی در منظومهی فکری رهبران انقلاب، صرفاً یک راهبرد سیاسی برای عبور از بحرانها نیست، بلکه مقدمهای برای شکلگیری تمدن نوین اسلامی است. تمدنسازی بدون انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و همدلی ملی امکانپذیر نخواهد بود. جامعهای که گرفتار فرسایش داخلی و شکافهای مصنوعی شود، توان تولید قدرت تمدنی و الهامبخشی به ملتهای دیگر را از دست میدهد. از همین رو، رهبر انقلاب، وحدت را زیربنای حرکت تاریخی ملت ایران به سوی قلههای علمی، فرهنگی و تمدنی دانستهاند. ایرانِ متحد میتواند پرچمدار الگوی جدیدی از پیشرفت مبتنی بر معنویت، عدالت و استقلال در جهان معاصر باشد.
رهبر کبیر و رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، هر سه، بر این اصل بنیادین تأکید داشتهاند که مردمباوری، وحدت و انسجام ملی، ستون اصلی بقای انقلاب است. تجربهی تاریخی جمهوری اسلامی نیز اثبات کرده هرجا مردم و مسئولان در کنار هم بودهاند، کشور به قلههای پیشرفت نزدیکتر شده و هرجا اختلاف و تفرقه غلبه کرده، دشمن فرصت طمع یافته است.
امروز حفظ وحدت ملی، تنها یک توصیهی اخلاقی یا سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت تمدنی و انقلابی است. ملت ایران برای ادامهی مسیر عزت و پیشرفت، نیازمند بازتولید گفتمان همدلی، مسئولیتپذیری و اتحاد است؛ گفتمانی که ریشه در اندیشهی رهبران انقلاب دارد و ضامن اقتدار آیندهی ایران اسلامی خواهد بود. همه باید به منطق قرآنی لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم بیش از پیش ملتزم شویم.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی