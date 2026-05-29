به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابتها از ساعت ۱۷ امروز ۸ خرداد تیم بندر آستارا در ورزشگاه وحدت این شهر به مصاف فولاد هرمزگان خواهد رفت.
همزمان در دیگر دیدار این گروه نیز تیم سپیدرود رشت در تبریز به مصاف تیم رخش خودرو این شهر خواهد رفت.
تا پایان هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال تیم سپیدرود رشت با نوزده امتیاز در رده دوازدهم و تیم بندر آستارا با چهار امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی قرار دارند.