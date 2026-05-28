مدیر واحد کار و خدمات اشتغال کیش، ثبت بهموقع درخواستهای بیمه بیکاری را شرط بهره مندی از حمایتهای قانونی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، وحید اسناوندی با اشاره به وضعیت افرادی که در جريان تعدیل نیرو، بيكار شده اند، گفت: اگر کارگاه یا شرکتی تعطیل شده، كارگران باید در سریعترین زمان نسبت به ثبت درخواست بیمه بیکاری اقدام کنند.
او افزود: كارگران در انتظار تعيين تکلیف نهایی کارگاه نشوند، چرا که بر اساس مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار، واحد کار و خدمات اشتغال کیش، تعاملات لازم را با کارفرمایان دارد و پس از عادی شدن شرایط، نسبت به جذب مجدد نیروها اقدام و دریافت بیمه بیکاری مانعی برای بازگشت به کار نخواهد بود.
اسناوندي با اشاره به سامانه ثبت شکایتهای کارگری، گفت: کارگران در مرحله اول بر عقد قرارداد کتبی از سوي كارفرما اصرار داشته باشند و با بروز هرگونه مشکل، حتماً برای ثبت شکایت به سامانههای رسمی مراجعه کنند.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال کیش، گفت: سامانه کار و اشتغال کیش به نشانی Job.kish.ir براي ارائه خدمات ثبت شکایات، صدور کارت شغل، مجوز اشتغال و کاریابی در دسترس متقاضيان است.
اسناوندي خاطرنشان كرد: متقاضیان برای پیگیری امور بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیانآور میتوانند به سامانه جامع روابط کار به نشانی srk.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
او افزود: سامانه پروانه کار اتباع خارجی به نشانی Wp.kish.ir به عنوان درگاه اختصاصی کارفرمایان برای مدیریت اشتغال اتباع و سامانه جامع بخش تعاونی کشور به نشانی taavoni.mcls.gov.ir براي پاسخگویی مطالب مختلف و مرتبط با شرکتهای تعاونی فعال است.
اسناوندی، خاطرنشان کرد: تقاضای ما از کارفرمایان، بهویژه در حوزه اتباع، استفاده از سامانههای اختصاصی است و ما در حال بهروزرسانی این بسترها و افزودن قابلیتهای جدید هستیم تا نیاز به مراجعه حضوری به حداقل برسد.