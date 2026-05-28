معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قم گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن کلزا از۱۴۳۰ هکتار مزارع استان قم برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجید حمیدی گفت: عمده کشت کلزا در شهرستانهای قم و جعفر آباد است که ۷۰ درصد کشت در شهرستان جعفر آباد و حدود ۳۰ درصد هم در شهرستان قم کشت میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قم افزود: امسال با بارندگیهای مناسب و ایجاد شرایط خوب برداشت نسبت به پارسال حدود ۳۰ درصد برداشت محصول افزایش یافته است و در فصل بهار به لحاظ دمایی و لحاظ رطوبت از سال گذشته وضعیت مزارع به مراتب خیلی بهتر بود و زمینه افزایش تولید کلزا فراهم شد.