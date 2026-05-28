طرح ساخت مرکز دارالقرآن در بردسکن به همت بلند خیران، مسیر پیشرفت خود را با شتاب طی می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، امام جمعه بردسکن در حاشیه بازدید میدانی از ساخت مرکز دارالقرآن با قدردانی ویژه از همت والای نیکوکاران، گفت: ساخت چنین مراکز قرآنی که مأمنِ ترویج کلام وحی هستند، از مصادیق بارز باقیات‌ الصالحات است که آثار خیر و برکات آن در جامعه جاری خواهد بود.

حجت‌ الاسلام علی‌ اصغر امینی با تأکید بر اینکه مشارکت در این طرح ها توفیقی الهی است، از نقشِ مؤثر اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ ساز، به‌ویژه «حاج اسفندیار رضایی» که با درایت و پشتکار در این مسیر قدم برداشته‌ اند، قدردانی کرد.

آقای اسفندیار رضایی عضو مجمع خیرین مدرسه‌ ساز شهرستان بردسکن هم گفت: این طرح با زیربنای ۲۲۰ مربع در حال ساخت است و هم‌ اکنون با گذشت از مراحل ابتدایی، از پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۰ درصد برخوردار است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسی، تکمیل این مرکز قرآنی به اعتباری بیش از ۵ میلیارد تومان نیاز دارد.

رضایی عنوان کرد: در صورت تداوم جریان حمایت‌ های مردمی و مشارکت حداکثری خیران، پیش‌ بینی می‌ شود این دارالقرآن تا مهرماه امسال، همزمان با بازگشایی مدارس، به بهره‌ برداری برسد و رسما برای ارائه فعالیتهای قرآنی به آموزش و پرورش شهرستان بردسکن تحویل داده شود.

به گفته اسفندیار رضایی سال گذشته نیز ۴ باب نمازخانه به همت موسسه خیریه و درمانگاه علی ابن موسی الرضا شهرستان بردسکن با کمک بیش از 4 میلیارد تومانی احداث و تحویل آموزش و پرورش شهرستان شده است.