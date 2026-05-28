برخی منابع از نارضایتیها در داخل دولت آمریکا از تشدید تنش با ایران خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شهاب، روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: افشاگریهایی از «پنتاگون» از تغییر رویکرد آمریکا نسبت به اسرائیل در صورت ازسرگیری جنگ با ایران پرده برمیدارد.
افشاگریهای وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد در داخل واشنگتن گرایشی برای مسئول دانستن اسرائیل در قبال هرگونه تشدید نظامی جدید با ایران شکل گرفته است.
این افشاگریها همچنین از نارضایتی در نهاد نظامی آمریکا بهدلیل فرسایش ذخایر پدافند هوایی این کشور هنگام مقابله با حملات اخیر ایران خبر میدهد؛ موضوعی که بهعنوان باری فزاینده بر دوش ارتش آمریکا تلقی میشود.
برآوردهای اطلاعاتی آمریکا تأکید کردهاند که حملات نظامی اخیر نتوانسته برنامه هستهای ایران را متوقف یا حتی کند کند.
دولت دونالد ترامپ بهصورت غیرمستقیم به اسرائیل پیام داده که واشنگتن بهخاطر «ماجراجوییهای یکجانبه» وارد جنگ منطقهای نخواهد شد و هر طرفی که آتش درگیری را شعلهور کند، باید پیامدهای آن را بپذیرد.