گران فروشی گسترده، واحد متخلف در بلوار مصلی مشهد را به تعطیلی کشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: یک واحد صنفی عمده فروش مواد شوینده و بهداشتی در محدوده مصلی مشهد، به دلیل گرانفروشی در عرضه اقلام شوینده، بهداشتی و مواد غذایی، توسط تعزیرات حکومتی، بازرسان این مدیریت با همکاری پلیس امنیت اقتصادی شناسایی شد.
محسن صیادی افزود: بررسیها نشان داد این واحد صنفی کالاهای خود را با افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی به فروش می رسانده است و پرونده تخلفی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال تشکیل و با دستور مدیر کل تعزیرات حکومتی، واحد صنفی یادشده تعطیل و پرونده آن برای رسیدگی به این سازمان ارجاع شد.
وی ادامه داد: بررسیهای انجام شده نشان می دهد این واحد عمده فروش با حذف قیمت های درج شده روی کالاها، نسبت به عرضه آنها با نرخ های بالاتر اقدام میکرد، در این بازرسی، ۳۵۰۰ بسته پوشک با افزایش قیمت ۲۰ تا ۵۰ درصدی، ۶ هزار و ۱۴۴ بسته چای و ماکارونی تا دو برابر قیمت و همچنین بیش از ۱۳ هزار قلم شامپو و سایر مواد شوینده با قیمتی تا ۹۰ درصد بالاتر از نرخ واقعی درجشده روی کالاها، کشف شد.