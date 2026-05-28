به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس ستاد دیه گیلان با بیان اینکه ۶۶ زندانی جرایم غیرعمد در گیلان آزاد شدند افزود: از این تعداد زندانی آزاد شده، ۷ زندانی زن و ۵۹ زندانی مرد هستند که با برپایی مراسم گلریزان، اجرای طرح‌های مختلف آزادی، گذشت شاکیان پرونده، کمک افراد خیر و نیکوکار و نیز پذیرش اعسار نزد مراجع قضایی آزاد شدند.

علیرضا یزدانی افزود: کل بدهی این تعداد زندانی آزاد شده جرایم غیرعمد پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال بود که با اقدامات انجام شده آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

وی گفت: چهارهزار و ۱۹۰ میلیارد ریال از بدهی پرداخت شده مربوط به اعسار پذیرفته شده، ۸۶۰ میلیارد ریال گذشت شاکیان، ۱۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال نقدینگی، ۴۷ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض و ۱۳۸ میلیارد ریال نیز کمک‌های خیرین به ستاد دیه بوده است.

رئیس ستاد دیه استان گیلان افزود: هم اکنون ۹۴۲ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان هستند که ۶۵ نفرشان زن و ۸۷۷ نفر هم مرد می‌باشند و چشم به گذشت شاکیان و همچنین کمک افراد نیکوکار دارند تا بتوانند به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگردند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۹۲ زندانی جرائم غیرعمد در گیلان آزاد شدند، گفت: مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال بود که این میزان بدهی با گذشت شاکیان بخشوده شد؛ پذیرش از طریق اعسار نزد مراجع قضایی و همچنین کمک افراد نیکوکار تامین شد.

رئیس ستاد دیه گیلان با اشاره به اعیاد عید قربان و عید غدیرگفت: خیران و نیکوکاران گیلانی که همیشه همراه ستاد دیه استان بوده و هستند، مثل همیشه با حمایت‌هایشان زمینه آزادی این افراد را فراهم کنند.

یزدانی همچنین افزود: امیدواریم شاکیان نیز به مناسبت این اعیاد با گذشت خود شرایطی را فراهم کنند تا تعداد بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شوند.

وی گفت: شماره حساب ستاد دیه نزد بانک تجارت به شماره ۰۸۰۰۲۰۹۹۰۰ و شماره کارت این ستاد به شماره ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۵۱۶۴۹۸ آماده دریافت کمک‌های خیران و نیکوکاران برای آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد است.