رژیم صهیونیستی به فهرست سیاه سازمان ملل برای خشونت جنسی در مناطق جنگی افزوده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از میدل ایست آی، دنی دانون سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد این رژیم به فهرست سیاه سازمان ملل برای خشونت جنسی در مناطق جنگی افزوده شده است.
دنی دانون این تصمیم را محکوم و آن را “سیاسی” و “منفک از حقایق و واقعیت” توصیف کرد.
این اقدام در پی انتشار چندین گزارش سازمانهای حقوق بشری و رسانهها درباره اتهامات ارتکاب تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی توسط نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیها از اکتبر ۲۰۲۳ اتحاذ شد.
براساس اعلام جروزالم پست، که نخستین بار این خبر را گزارش کرد، سازمان زندانهای اسرائیل (آی پی اس) در فهرست سیاه ۲۰۲۶ گنجانده خواهد شد و دیگر نهادهای اسرائیلی برای گنجانده شدن احتمالی در آینده تحت پایش میمانند.
براساس گزارش جروزالم پست، اسرائیل در واکنش روابط با دفتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل را معلق کرده است.
این فهرست سیاه، بخشی از ضمیمه گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل را درباره خشونت جنسی مرتبط با جنگ (سی آر اس وی) تشکیل میدهد.
این فهرست، طرفهایی را معرفی میکند که به طور موثق مظنون به ارتکاب الگوهای تجاوز یا دیگر اشکال خشونت جنسی در جریان نزاع مسلحانه هستند.
این فهرست سالانه معمولا در اوت منتشر میشود و طرفهای فهرست شده به طور کلی برای دست کم یک سال در آن میمانند.
در مجموع ۶۳ بازیگر دولتی و غیردولتی از جمله حماس در فهرست ۲۰۲۵ گنجانده شدند.
زندانبانان و نظامیان اسرائیلی با اتهامات درباره طیف گستردهای از آزار و اذیتها از جمله تجاوز، شکنجه، گرسنگی دادن و رفتار تحقیرآمیز علیه زندانیان فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ مواجه شدهاند.
دست کم ۱۰۰ زندانی براساس گزارشها تحت این این شرایط در بازداشت جان باختهاند به طوری که تقریبا نیمی از آنها در بازداشت ارتش و باقیمانده در تاسیسات تحت اداره آی پی اس جان خود را از دست دادهاند.
دهها شهادت از طرف زندانیان آزاد شده، بدرفتاری ادعایی را در زندانهای اسرائیل تشریح کرده است.
در دسامبر، دو فلسطینی در بند در زندانهای جداگانه اسرائیل به میدل ایست آی گفتند متحمل آزار جنسی خشن شدهاند.
سال گذشته، یک تحقیق سازمان ملل، اسرائیل را به استفاده از تجاوز و شکنجه جنسی به عنوان “یک روش جنگ ... برای بی ثبات کردن، سلطه طلبی، ظلم و نابودی مردم فلسطین” متهم کرد.
سازمان حقوق بشری اسرائیلی بتسلیم، نظام زندانهای اسرائیل را به عنوان یک “شبکه کمپهای شکنجه” توصیف کرده است که داخل آن، زندانیان در معرض “استفاده مکرر از خشونت جنسی” قرار میگیرند.