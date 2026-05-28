مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: عملیات مبارزه با آفت سن مادر در ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، زهرا امیری گفت: عملیات گسترده و علمی مبارزه با آفت سن مادر در سطح ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم لرستان آغاز شد؛ اقدامی حیاتی که با هدف صیانت از دسترنج کشاورزان و دستیابی به رکورد برداشت ۷۰۰ هزار تن محصول گندم و جو در سال جاری کلید خورده است.
وی افزود: کاروانهای ترویجی جهاد کشاورزی استان، مانور میدانی خود را برای مقابله با آفات آغاز کردند.
به گفته امیری، در این عملیات گسترده، کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی با حضور مستقیم در مزارع شهرستانهای مختلف از جمله خرمآباد، آخرین یافتههای فنی و شیوههای نوین مقابله با آفات را به کشاورزان انتقال میدهند.
مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد هم گفت: این حضور میدانی و علمی در پهنههای تولیدی استان، علاوه بر کنترل جمعیت آفات، با هدف افزایش چشمگیر کیفیت و وزن محصولات دنبال میشود.
سپهوند افزود: کارشناسان پیشبینی میکنند با اجرای دقیق این عملیات لرستان امسال شاهد ثبت رکورد جدیدی در تولید غلات باشد و حجم برداشت از مرز ۷۰۰ هزار تن فراتر رود.