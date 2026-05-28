به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این برنامه که با حضور تعدادی از نیروهای مردمی و با هدف ارتقای سطح آمادگی دفاعی در مواقع اضطراری طراحی شده بود، بر آموزش اصول اولیه کار با سلاح‌های سبک تمرکز داشت. هدف اصلی از برگزاری چنین دوره‌هایی، ایجاد توانایی حداقلی در نیروهای مردمی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت ملی در شرایط بحرانی است.

مسئولان برگزاری این دوره تأکید کردند که در صورت بروز هرگونه خطر یا تهدید علیه امنیت کشور، حضور نیروهای مردمی آموزش‌دیده می‌تواند نقش مهمی در حمایت از نیروهای رسمی و حفظ ثبات ایفا کند.

این اقدام در راستای سیاست‌های کلی دفاعی کشور و با هدف تقویت روحیه دفاعی در میان مردم انجام شده است.