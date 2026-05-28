به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرحمان سالاری عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حضور در استان لرستان به دیدار خانواده‌های معزز شهدای ورزشکار در جنگ تحمیلی رمضان رفت.

در این دیدار که جمعی از مقام‌های استان و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند لوح تقدیر از جانب سالاری و دیناروند مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان به نمایندگی از وزیر ورزش و جوانان به این خانواده‌ها به همراه پیراهن تیم‌ملی ایران اهدا شد.

شایان ذکر است شهیدان مهدی کمالیان، امیر سهرابی، امید میر دریکوند، نگار قلی پور، آناهید رشنو، امیر علی چراغی، امید یاراحمدی، مجید خدادادی، رضا لطفی، هادی یار مرادی و پرویز ضرونی از جمله شهدای ورزشکار استان لرستان هستند که عضو هیات رئیسه و مدیرکل ورزش استان به همراه سایر مسئولان شهری به منزل این افراد رفتند تا اینگونه مقام رفیع آنها را پاس داشته و از رشادت هایشان تقدیر کنند.