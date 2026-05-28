به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حمزه محمدی‌مقدم مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام اظهار داشت: در ساعت ۱۳:۴۵ روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی فردی ۲۱ ساله در غار زینگان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه سه‌راهی جندالله به محل حادثه اعزام شدند. با حضور تیم‌های امدادی و همکاری عوامل محلی، پیکر این فرد پس از ۴ ساعت از آب خارج شد.

مدیرعامل هلال‌احمر ایلام تصریح کرد: نیرو‌های امدادی پیکر متوفی را جهت سیر مراحل قانونی به عوامل مربوطه تحویل دادند.

محمدی‌مقدم ضمن ابراز همدردی با خانواده این جوان، از عموم گردشگران و هم‌استانی‌ها درخواست کرد با توجه به خطرات احتمالی در مناطق کوهستانی و آبی، ضمن رعایت دقیق نکات ایمنی، از شنا کردن در محیط‌های ناآشنا و پرخطر به جد خودداری کنند.