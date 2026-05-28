در مراسمی یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم و دوران دفاع مقدس در روستای کوخدان سی سخت گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، یادواره شهدای کوخدان به‌صورت خودجوش و مردمی و با همکاری اهالی روستای کوخدان برگزار شد.

مراسمی که طی ۲۴ سال گذشته به‌طور مستمر با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا برگزار می‌شود.

در این مراسم، سخنرانان با گرامیداشت مقام شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت را عامل عزت و اقتدار کشور دانستند و بر ضرورت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کردند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی، مداحی و روایتگری از دیگر بخش‌های این آیین بود.

مردم روستای کوخدان نیز با حضور پرشور خود بار دیگر وفاداری‌شان را به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی نشان دادند.

روستای کوخدا ۱۴ شهید والامقام در دوران دفاع مقدس و یک شهید در جنگ تحمیلی سوم به انقلاب تقدیم کرده است.

