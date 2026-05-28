به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور دوم رقابت‌های تنیس جایزه بزرگ رولن گاروس در شهر پاریس پایتخت فرانسه، یانیک سینر نفر نخست رده بندی جهانی از ایتالیا و بخت شماره یک رقابت‌ها خوان مانوئل سروندولو نفر ۵۶ رده بندی جهانی از آرژانتین با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت.

سینر در دو ست نخست این دیدار به ترتیب با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۲ به برتری رسید و در ست سوم نیز در شرایطی که ۴ بر صفر پیش بود، ناگهان ورق بازی برگشت و در ست سوم ۷ بر ۵ شکست خورد.

سینر در ست چهارم نیز با نتیجه عجیب ۶ بر یک شکست خورد تا کار به ست پنجم و نهایی کشیده شود.

سینر در ست پنجم نیز با نتیجه عجیب ۶ بر یک شکست خورد تا با شکستی تحقیرآمیز خیلی زود از دور مسابقات کنار برود.

سینر در بازی نخست خود در این رقابت‌ها برابر کلمنت تابر ۳ بر صفر به برتری رسیده بود.

در شرایطی که کارلوس آلکاراس به دلیل مصدومیت غایب بزرگ این مسابقات بود، سینر بخت اصلی کسب عنوان قهرمانی رولن گاروس بود تا به رویای خود برای قهرمانی در این مسابقات برسد.

سینر سال گذشته در فینال این مسابقات برابر کارلوس آلکاراس تن به شکست داده بود. در آن بازی نیز سینر در ۲ ست نخست به برتری رسید و در ست سوم نیز از حریف خود پیش بود، اما با کامبک عجیب آلکاراس در نهایت در دیداری که ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید تن به شکست داد.