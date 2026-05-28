رئیس رسانه ملی شهادت خبرنگار ارشد و دبیر خبر شبکههای العالم و العالم سوریه، در تجاوز جنایتکارانه صهیونیستها به صیدا را، تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پیام پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما آمده است:
«بسم رب الشهدا والصدیقین
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
شهادت رزمنده دلاور میدان خبر، مجاهد بیادعای رسانه مقاومت، حسام زیدان، خبرنگار ارشد و دبیر خبر شبکههای العالم و العالم سوریه، در تجاوز جنایتکارانه صهیونیستها به صیدا، بار دیگر چهره پلید و ذات خبیث رژیم غاصب اسرائیل را بیپرده آشکار ساخت.
اصرار رژیم صهیونیستی بر ترور هدفمند خبرنگاران، نشانه هراس استیصالآمیز این نماد ظلمت از تابش انوار حقیقت است، رژیم منحطی که بهخوبی میداند شهادت حسام زیدان و دیگر رهپویان شرافت و کرامت والای انسانی، نه پایان که طلیعه فتحالفتوح مقاومت است.
اینجانب، شهادت این رزمنده عرصه آگاهی را به خانواده محترم او، به جامعه رسانهای لبنان و سوریه، همکاران عزیزم در معاونت برونمرزی صداوسیما و شبکههای العالم و العالم سوریه و به همه خبرنگاران حقیقتجو تبریک و تسلیت عرض میکنم و از درگاه قادر متعال، برای پسر مجروح و بستری این شهید والامقام، شفای عاجل و کامل مسئلت دارم.
پیمان جبلی
رئیس سازمان صداوسیما»